Isidre Esteve inicia en la Baja Aragón su preparación para el Dakar: "Toca seguir aprendiendo en competición"

Archivo - Isidre Esteve attends an interview for Europa Press at their headquarters on December 11, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto del Repsol Toyota Rally Team Isidre Esteve, junto a su copiloto Txema Villalobos, afronta su 22ª participación en la Baja España Aragón, donde debutó en el mundo del 'rally raid' en 1991, en la que sigue siendo el piloto con más victorias en moto (6), y a al que llega "más cómodo" por unos test "muy positivos", aunque "toca seguir aprendiendo en competición".

La cita supondrá una nueva oportunidad para seguir acumulando kilómetros y adaptándose al Toyota DKR GR Hilux, alimentado por el combustible renovable y lubricantes de última generación de Repsol. La Baja España Aragón marcará del 24 al 26 de julio el punto de partida hacia el Rally Dakar 2027.

El equipo llega a Teruel después de completar cuatro jornadas de test centradas en la adaptación al nuevo coche, ya que "el Toyota DKR GR Hilux supone un importante cambio respecto al modelo anterior", ya que pasa de un motor V8 atmosférico a un V6 biturbo, con unas dimensiones y un comportamiento diferentes por su mayor anchura, tracción y velocidad de paso por curva.

"Llegamos con muchas ganas porque será nuestra primera carrera de este proyecto y apenas pudimos rodar con el coche en el Dakar. Los test que hemos realizado han sido muy positivos y cada vez me siento más cómodo. Ahora toca seguir aprendiendo en competición", explicó Esteve, que compite con el apoyo de Repsol, Toyota Gazoo Racing España, MGS Seguros, KH-7 y AD Parts, en declaraciones incluidas en un comunicado.

La Baja Aragón exigirá "mucha precisión", al ser "un recorrido muy técnico y revirado, poco favorable para un coche tan grande", por lo que les obligará "a ganar confianza y a entender mejor su comportamiento". "Además, competiremos con mucho calor, unas condiciones muy similares a las que encontraremos después en Marruecos y en el Dakar", expresó el ilerdense.

Para Esteve, además, se trata de una carrera muy especial, ya que en ella debutó en el mundo del 'rally raid' en 1991 y, tras su última participación en 2023, regresará este año para disputar su 22ª Baja Aragón manteniendo el récord de victorias en moto, con seis triunfos.

"Volver a Teruel siempre es muy emocionante para mí. Es una prueba que disfruto muchísimo, por el recorrido y porque siento el cariño de la afición. Correr en casa siempre es diferente y tengo muchas ganas de volver a vivirlo", concluyó.

La Baja España Aragón empezará el viernes 24 de julio con una corta etapa prólogo de 6,5 kilómetros que definirá el orden de salida; el sábado 25 se disputará la especial más larga, con 376 kilómetros cronometrados, mientras que el domingo 26 se cerrará la competición con un último tramo de 162 km, para un total de 544 km contra el crono.