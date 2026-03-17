Isidre Esteve: "Me declaro optimista y amante de la vida, no me identifico con los pesimistas"

ALCOBENDAS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El piloto de 'rally-raid' español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) se declara "optimista y amante de la vida", por que no se "identifica" con los pesimistas, al mismo tiempo que cree que toda su experiencia en el motor le ha aportado "más tranquilidad" a la hora de afrontar las carreras.
"Pienso que el Dakar no salió como habíamos planificado. Disfruté muchísimo con el coche cuando tuve un poco de pista limpia delante, sin tráfico. Fue muy guapo, la sensación de tener un coche competitivo fue excelente. El Dakar empezó muy mal, ya desde el primer día saliendo atrás con el problema del orden de salida, aunque lo rectificaran rápido. Y, en las dunas, un error y acabó con todo", recuerda el ilerdense en una entrevista a Europa Press tras un evento de Toyota.
Esteve abandonó en el Rally Dakar 2026 en la sexta etapa, cuando en el kilómetros 228 sufrió un grave accidente con su Toyota Hilux al impactar frontalmente contra una duna. "Lo más importante de todo esto es que estamos relativamente bien. Creo que, por el impacto que tuvimos, podría haber sido peor", agradece.
El catalán, de 53 años, reconoce que fue por "un exceso de confianza", lo que lo hace más "frustrante". "Es mi primer accidente en coche, en 11 años, y había abandonado en una edición anterior por un problema mecánico", echa la vista atrás.
"Abandonar es algo que en el Dakar siempre sabe muy mal, pero lo importante es pasar página rápido y pensar en todo lo que viene, en que tenemos un equipo tanto técnico como humano maravilloso y pensar en las carreras que vienen", añade.
Y es que de estas situaciones también "se aprende", aunque pasen "muy rápidamente". "En las dunas siempre es muy difícil, hay que ir con una seguridad todavía más grande, pero ahí necesitaba inercia para poder subir y cogí inercia creyendo que lo había visto bien. No es algo que suceda muy a menudo", recuerda.
"Las carreras a veces salen bien y otras veces no salen como planificas. Es importante pasar página. ¿Físicamente estamos bien? Bueno, no, pero no estamos mal. El coche se repara y el calendario continúa. Lo que es más importante es continuar teniendo la confianza de quien hace posible esto, de Toyota y de Repsol. Si esa confianza continúa, vámonos de carreras. Hay que pasar página, hay que, naturalmente, ir aprendiendo cada día que nunca terminas de aprender y pensar en lo próximo", prosigue.
En esto, tiene mucho que ver su actitud ante la vida. "Entiendo a todo el mundo, pero pienso que cuesta lo mismo ser pesimista que optimista. Yo me declaro optimista y amante de la vida. No me identifico con los pesimistas, hay que ser optimista siempre. Creo que me queda pilas para rato. Me siento bien, tengo un equipo maravilloso a mi lado y vamos a correr mientras esa motivación esté ahí", asegura.
Porque, con los años, Esteve ha ganado "en calma" dentro del coche. "Creo que afronto las carreras con más tranquilidad. Esto también debe ser porque me hago mayor. Para mí es importante trabajar bien el equipo, planificar bien. La única forma de ir a las carreras con tranquilidad es habiendo hecho los deberes", apunta.
"Cuando tú has hecho todo aquello que pudieras hacerlo lo mejor posible, ahora puedes correr. Y siendo conscientes de que en las carreras el nivel competitivo cada vez es más alto y, por lo tanto, hay que arriesgar y a veces pasan cosas. Yo creo que he ganado en capacidad para afrontar las carreras con mayor tranquilidad", agrega.
Finalmente, Esteve avanza que la Baja Aragón, del 23 al 26 de julio, estará en su calendario. "A mí me encanta la Baja, es la carrera más importante que hay en España y en el Campeonato del Mundo de Bajas, con más participación. Me gustaría estar, porque no puedo estar en Portugal y para ir a Argentina tiene que haber una planificación anterior y no estaba en el 'planning'. Así que pienso hacer Baja Aragón, Marruecos y empalmar con el Dakar, es un buen plan deportivo", concluye.