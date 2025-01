Isidre Esteve: "No nos ha quedado otra que bajar mucho el ritmo"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) ha admitido este martes que "no" le quedaba "otra" opción con su coche de la categoría Ultimate "que bajar mucho el ritmo" durante la tercera etapa del Rally Dakar, de estatus especial sobre 327 kilómetros cronometrados entre las ciudades saudíes de Bisha y Al Henakiyah.

"En los primeros 100 kilómetros de la especial, había piedras por todas partes. En el kilómetro 30, hemos pillado una y hemos pinchado dos ruedas de golpe. Con casi 300 kilómetros todavía por delante, no nos podíamos permitir otro pinchazo de ninguna de las maneras. No nos ha quedado otra que bajar mucho el ritmo, así que solo hemos corrido donde se podía correr", declaró Esteve al equipo de prensa de Repsol.

"Aun así, todavía hemos tenido un par de sustos con las piedras. Pensábamos que habíamos vuelto a pinchar, pero no. Corríamos un poco inquietos, porque si pinchábamos otra rueda nos quedábamos tirados en la pista", añadió el piloto de Oliana, cuyo copiloto en su Toyota Hilux T1+ por los caminos de Arabia Saudí es Txema Villalobos.

La organización recortó el kilometraje previsto de la cronometrada, debido a las lluvias caídas en una parte de su recorrido, y de los 496 kilómetros iniciales solo se disputaron 327 (792 kilómetros en total, incluidos los enlaces antes y después de la especial). Así, Esteve partía muy atrás en el orden de salida, en la 90ª posición, tras el problema técnico sufrido en la 'crono' de 48 horas.

"La especial no tenía nada de particular, pero al salir tan atrás había muchos camiones por delante, que dejan unas roderas muy profundas en la pista. Estas se llenan de 'fesh-fesh' [polvo fino] y debajo se esconden las piedras. Y, repito, no teníamos ningún neumático de recambio más a bordo...", insistió Esteve finalmente.