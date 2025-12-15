Isidre Esteve, optimista con su nuevo coche antes del Dakar: "El comportamiento es increíble"

El piloto Isidre Esteve junto a su copiloto Txema Villalobos. - REPSOL

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallies Isidre Esteve ha comentado este lunes que "ha disfrutado mucho" en el "primer contacto" que ha tenido en un test con el Toyota DKR GR Hilux, con el que participará en el próximo Dakar, y ha confesado que es un coche que "va muy bien" y que su comportamiento es "increíble".

"Disfruté mucho durante el primer contacto que tuve con el Hilux. Es un coche actual, que acaba de ganar el Campeonato del Mundo. Lleva un motor distinto al de nuestro anterior Toyota, es más ancho, tiene más tracción, la dirección es mucho más sensible y, en resumen, va muy bien. El comportamiento es increíble y permite ir más al límite con mayor seguridad", afirmó el piloto del Repsol Toyota Rally Team tras un test realizado con el Toyota DKR GR Hilux, con el que participará en el Dakar.

Además, Isidre subrayó que van al Dakar "con ganas, con mucha motivación y con el convencimiento de que tenemos un gran equipo". El catalán y su copiloto, Txema Villalobos, tomarán la salida el próximo 3 de enero en Yanbu (Arabia Saudí) con el dorsal #233 y el apoyo de Repsol, TOYOTA GAZOO Racing España, MGS Seguros y KH-7.

En su 21ª participación en la prueba -la 11ª en coche-, el piloto de Oliana afronta una cita muy especial, marcada por el estreno del Toyota DKR GR Hilux T1+, un vehículo que supone un importante salto dentro de la categoría Ultimate, ya que representa un avance notable en prestaciones, comportamiento y fiabilidad.

Se trata de un coche de última generación que introduce cambios clave respecto al modelo anterior, ya que pasa de un motor V8 atmosférico a un V6 biturbo, adopta la última reglamentación FIA en cuanto a dimensiones y sustituye los dos amortiguadores por rueda por uno solo.