Israel retira a su equipo de bobsleigh después de que uno de sus miembros fingiese estar enfermo

21 February 2026, Italy, Cortina: Adam Edelman (pilot), Menachem Chen, Uri Zisman and Omer Katz of Team Israel compete in run 2 of the Men's 4-Man Bobsleigh at the Cortina Sliding Center during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games. Photo: Michael - Michael Kappeler/dpa

CORTINA D'AMPEZZO (ITALIA), 22 Feb. (dpa/EP) -

Israel ha retirado a su equipo de bobsleigh de cuatro hombres antes de las dos últimas carreras olímpicas de este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de que el conjunto pretendiese cambiar a un miembro del equipo fingiendo una enfermedad.

El diario The Times of Israel afirmó que el Comité Olímpico de Israel (OCI) le había comunicado que había retirado al equipo de la competición "después de que uno de los deportistas mintiera a los responsables olímpicos para permitir que su compañero de equipo, Ward Fawarseh, compitiera en su lugar".

Según las reglas de la competición, solo se puede sustituir a un miembro del equipo si otro está enfermo o lesionado. El OCI afirmó que Uri Zisman se sometió a un examen médico y firmó una declaración jurada para que el suplente Fawarseh pudiera ocupar su lugar.

El informe citaba al OCI diciendo que Zisman "admitió posteriormente ante el jefe de la delegación que había actuado de forma indebida". "Esto obligó al Comité Olímpico de Israel a retirar la solicitud y descalificar la sustitución". El OCI afirmó que el comportamiento del equipo era "indebido" y "contrario a la conducta justa y deportiva".

El piloto AJ Edelman confirmó la retirada en Instagram después de que el equipo quedara en 24ª posición el sábado, sin dar más detalles. "Dado que nuestra posición antes de la última manga estaba prácticamente predeterminada, para nosotros era más importante que nuestro suplente tuviera la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos. El equipo decidió hacer el cambio", afirmó.

"Sin embargo, las circunstancias en las que realizamos la sustitución no cumplían los requisitos que permiten a un equipo realizar un cambio, por lo que nos retiramos de la última manga. Aunque lamentamos que esto no termine para todos nosotros de la forma que esperábamos, estamos orgullosos de la historia que hemos escrito para Israel", concluyó.