István Kovács arbitrará el Barça-Atlético de Champions

Archivo - Referee Istvan Kovacs during the UEFA Europa League, Semi-finals, 2nd leg football match between Bayer 04 Leverkusen and AS Roma on May 18, 2023 at BayArena in Leverkusen, Germany - Photo Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI - Joris Verwijst / Orange Pictures / Afp7 / Europa P

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegiado rumano István Kovács será el encargado de arbitrar este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

Según confirmó la UEFA, Kovács, de 41 años, dirigirá su segundo encuentro al conjunto azulgrana, mientras que será el quinto de los rojiblancos en la máxima competición continental. No trae buen recuerdo para los locales, pues en ese único encuentro dirigido por el rumano cayeron por 1-4 ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de la temporada 2023-24.

El balance para los de Diego Pablo Simeone tampoco es muy alentadora con tres derrotas y un solo empate en la Champions. Precisamente, ese último resultado data de este curso en la visita de los colchoneros al Galatasaray (1-1) durante la fase de liga.

El otro partido del miércoles de ida de los cuartos de final de la Champions, que enfrenta al PSG y el Liverpool en el Parque de los Príncipes, lo arbitrará el español Sánchez Martínez.