Italia se opone a que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Archivo - FILED - 23 February 2014, Russia, Sochi: The Olympic flag (R) and the Russian flag flutter during the Closing Ceremony of the 2014 Sochi Winter Games at the Fisht Stadium. Russia has reiterated its intention to bid for the 2036 Olympics and is s - picture alliance / dpa - Archivo

ROMA, 19 Feb. (DPA/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Italia, Antonio Tajani, mostró este jueves su "rechazo absoluto" a la decisión por parte del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de dejar competir a los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, del 6 al 15 de marzo de 2026, bajo sus propias banderas.

"El Gobierno italiano expresa su rechazo absoluto a la decisión del CPI de permitir que seis atletas rusos y cuatro bielorrusos participen en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en 2026", declaró Tajani, después de que Ucrania haya anunciado que no asistirá a la Ceremonia de Inauguración en Verona.

De esta forma, Italia, país anfitrión de la cita olímpica y paralímpica de este año, se opone a que los deportistas rusos y bielorrusos participen bajo sus propias banderas. Solo algunos que han demostrado no apoyar la guerra en Ucrania han sido autorizados a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno como neutrales. Sin embargo, los responsables de los Juegos Paralímpicos han optado por permitir las banderas y los colores de Rusia y Bielorrusia.