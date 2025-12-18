El italiano Davide Ancelotti deja el Botafogo

Archivo - Davide Ancelotti looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Sociedad on May 24, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El técnico italiano Davide Ancelotti no continuará como entrenador del Botafogo después de una temporada en la que ha logrado clasificar al club para la Copa Libertadores, al terminar en la sexta posición de la clasificación del Brasileirao Serie A.

"Botafogo anuncia que Davide Ancelotti deja el primer equipo como entrenador. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también se marchan. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles", informó el club brasileño.

El 'Fogao' concluyó sexto con 63 puntos, a 16 del campeón Flamengo, en la primera aventura en solitario de Ancelotti, que hasta entonces había ejercido de segundo entrenador de su padre, el actual seleccionador de Brasil y extécnico del Real Madrid Carlo Ancelotti.

"El club agradece a Ancelotti su profesionalidad y compromiso durante su etapa al frente del equipo y como miembro de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros proyectos", indicó la entidad.