El italiano Davide Massa arbitrará el Barça-Eintracht y el inglés Michael Oliver, el PSV-Atlético

Archivo - Davide Massa, referee, warms up during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Atletico de Madrid and Bayer 04 Leverkusen at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 21, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El italiano Davide Massa será el encargado de arbitrar este martes el partido de la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), mientras que el inglés Michael Oliver hará lo propio el mismo día en el encuentro entre el PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid en el Philips Stadion (21.00 horas).

Massa, de 44 años, dirigirá por primera vez un partido de los azulgranas, que buscarán dejar atrás la dolorosa ante el Chelsea (3-0) para subir posiciones en la clasificación. Todo en el primer partido en el Spotify Camp Nou en esta edición de la 'Champions'.

Por su parte, Oliver, de 40 años, se ocupará de impartir justicia a los de Diego Pablo Simeone, que aspiran a su tercera victoria consecutiva en la máxima competición continental tras las conseguidas ante el Royale Union Saint-Gilloise (3-1) y el Inter de Milán (2-1).