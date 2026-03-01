El italiano Flavio Cobolli alza el trofeo de Acapulco

Archivo - Flavio COBOLLI of Italy during the seventh day of the Roland-Garros 2025, French Open, Grand Slam tennis tournament on 31 May 2025 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Flavio Cobolli ha conquistado el torneo de Acapulco (México), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar en la final al estadounidense Frances Tiafoe (7-6(4), 6-4), y se convierte así en el jugador más joven en ganar el certamen mexicano desde que lo hiciera el austriaco Dominic Thiem en 2016.

De esta manera, Cobolli, de 23 años y número 20 del mundo, alza su tercer entorchado en el circuito, el primero sobre pista rápida, tras los logrados el año pasado en Hamburgo (Alemania) y en Bucarest, ambos sobre tierra batida. Además, se asegura ascender este lunes al número 15 del rankings ATP, la posición más alta de su carrera, y se unirá en el 'Top 15' a sus compatriotas Jannik Sinner (2) y Lorenzo Musetti (5).

Después de que el transalpino desaprovechase dos bolas de rotura, el primer parcial tuvo que resolverse en el 'tie-break', donde se mostró mucho más solvente. Ya en el segundo set, se adelantó 4-2, y cuando Tiafoe, 28 del ranking ATP, le devolvió el quiebre, respondió con un 'contrabreak' antes de cerrar la contienda tras dos horas y nueve minutos de lucha.