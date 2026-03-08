El italiano Guida arbitrará el Newcastle-Barça y el neerlandés Gözübüyük, el Atlético-Tottenham

Archivo - January 15, 2026, Como: Como, Italy, 15th January 2026. The Referee Marco Guida looks across his shoulder during the Como 1907 vs AC Milan Serie A match at Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como. - Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El italiano Marco Guida será el encargado de arbitrar este martes el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Newcastle y el FC Barcelona en St James' Park (21.00 horas), mientras que el neerlandés Serdar Gözübüyük hará lo propio el mismo día en el duelo entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas).

Guida, de 44 años, dirigirá por segunda vez un encuentro de los azulgranas, que cayeron en la única ocasión en la que se cruzaron sus caminos hasta ahora. Fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-24, un partido en el que los de Xavi Hernández cayeron a domicilio ante el Amberes (3-2).

Mientras, Gözübüyük, de 39 años, se encontrará por tercera vez con los de Diego Pablo Simeone, que cuentan con una victoria y una derrota con el neerlandés como colegiado principal. Los rojiblancos se impusieron a la Lazio (2-0) en la fase de grupos de la 'Champions' 2023-24, y en el precedente más reciente fueron goleados por el Benfica en el Estádio da Luz (4-0) en la fase de liga de la pasada temporada.