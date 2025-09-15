El italiano Maurizio Mariani dirigirá el Liverpool-Atlético de Madrid

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colegiado italiano Maurizio Mariani ha sido el designado por la UEFA para dirigir el estreno del Atlético de Madrid en la fase de liga de la Liga de Campeones de este miércoles (21.00 horas) en Anfield ante el Liverpool FC inglés.

El árbitro de Roma, de 43 años, arbitrará por primera vez en su carrera al conjunto rojiblanco, y también al que entrena el neerlandés Arne Slot en lo que será su duodécimo encuentro en la máxima competición continental, en la que debutó en la campaña 22-23.