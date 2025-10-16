La ITF se convertirá en World Tennis a partir de 2026

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Tenis (ITF) se convertirá en 'World Tennis' en 2026, tras aprobarse este jueves en votación, por abrumadora mayoría por parte de todas las federaciones nacionales de tenis que conforman la Asamblea General Anual de la ITF, un cambio con el busca reflejar mejor el papel de la organización como organismo rector.

Recomendado por la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la ITF, el cambio de nombre "busca reflejar mejor el papel de la organización como organismo rector y guardián global del deporte del tenis, así como el papel esencial que desempeña junto a sus países miembros en el crecimiento y desarrollo del tenis a nivel mundial", apunta el comunicado ofrecido por la organización.

El nombre World Tennis fue elegido tras un amplio período de "investigación y entrevistas" con las partes interesadas de todo el deporte, las cuales confirmaron "la necesidad" de un nombre que captara de manera más efectiva "la magnitud del papel y la relevancia de la organización" dentro del ecosistema del tenis, a través de sus 213 asociaciones nacionales miembro.

El cambio proporcionará una identidad más clara y relevante para los jugadores, aficionados, socios y demás actores del tenis en todo el mundo, y alineará la marca con la mayoría de los principales organismos rectores mundiales del deporte.

El presidente de la ITF, David Haggerty, comentó que tras más de 110 años de una historia "llena de orgullo" como la ITF, está "ilusionado" con su futuro como World Tennis. "Refleja mejor quiénes somos hoy: el organismo rector mundial y guardián del tenis, que trabaja duramente con nuestros miembros para ofrecer tenis para toda la vida", añadió.

El dirigente estadounidense señaló que esta evolución es el resultado de "una amplia consulta" con la comunidad mundial del tenis y refleja "la ambición de fortalecer, unificar y hacer crecer el tenis" en todo el mundo. "Esperamos revelar nuestra nueva identidad y planes más amplios en los próximos meses", concluyó.