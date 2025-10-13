La ITF lanza un programa para ofrecer apoyo a los tenistas en salud mental y educación financiera

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha lanzado este lunes su 'Programa de Cuidado del Jugador', una nueva iniciativa integral diseñada para apoyar el bienestar de los deportistas tanto dentro como fuera de la pista, desde el bienestar mental hasta la salud financiera.

El organismo rector del tenis mundial refuerza así su compromiso de apoyar la salud mental y física de los jugadores, proporcionando recursos personalizados y asesoramiento especializado para ayudarles a afrontar los retos del tenis profesional. Un programa que está disponible para todos los tenistas de los circuitos profesionales de tenis de la ITF.

El programa incluye una aplicación de seguimiento del bienestar que permite a los jugadores registrar y monitorizar su bienestar y comprender mejor su relación con el rendimiento. La Academia ITF ofrece una amplia gama de recursos del Programa de Atención al Jugador, incluyendo recursos prácticos bajo el marco titulado 'El Bienestar Importa', materiales educativos en vídeo que abordan cuestiones financieras básicas o asesoramiento especializado para desenvolverse en el mundo digital.

Además, también tienen a su disposición consultas confidenciales virtuales con profesionales del bienestar, un curso virtual que promueve la seguridad de los jugadores durante sus viajes y un curso virtual impartido por el COI que ofrece orientación sobre la vida después del tenis, el desarrollo de habilidades y la preparación profesional.

El presidente de la ITF, David Haggerty, afirmó que los jugadores son "más que simples competidores", y que este nuevo programa se basa en el principio de que "el rendimiento óptimo" como tenista internacional solo se puede lograr mediante "una combinación de salud física y bienestar mental".

"Nos enorgullece ofrecer un paquete tan completo de materiales de apoyo gratuitos a decenas de miles de jugadores de todo el mundo, desde quienes compiten a nivel internacional de élite hasta quienes planean su carrera más allá de la competición", agregó el máximo mandatario de la ITF.