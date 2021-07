La ITF retrasa el comienzo de los partidos a las 15.00 horas a partir del jueves por "la salud de los jugadores"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado que el comienzo de las jornadas en los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasará hasta las 15.00 hora local debido "al aumento de calor y humedad" en la capital japonesa y para velar por "la salud y el bienestar de los jugadores", después de que varios tenistas manifestasen su indignación por jugar en esas condiciones y de que la española Paula Badosa tuviese que abandonar su partido por un golpe de calor.

"Tras una larga consulta y con el espíritu de mantener siempre los mejores intereses para la salud y el bienestar de los jugadores, la ITF ha anunciado un cambio de horario debido al aumento de calor y humedad que se experimenta actualmente en Tokio", anunció en un comunicado.

Los partidos, hasta ahora, daban comienzo a las 11.00 hora local -4.00 hora peninsular española-, pero, ante la previsión de temperaturas de hasta 30º a esa hora a partir de este jueves, la ITF ha decidido posponer el arranque a las 15.00 horas -8.00 en España-. La decisión se ha consensuado con el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organizador de Tokyo 2020, los operadores televisivos, los tenistas, los jueces de silla y expertos médicos.

Además, la federación explicó que la Política de Clima Extremo del evento prevé modificaciones una vez se alcancen los 30,1°, entre los que se incluyen descansos de diez minutos tanto para hombres como para mujeres si los solicitan los participantes.

Las altas temperaturas en Tokio ya costaron este miércoles la continuidad de la tenista española Paula Badosa, que tuvo que retirarse tras sufrir un golpe de calor en los cuartos de final. Otros muchos tenistas estallaron contra la organización por permitir que se siguiese jugando a pesar de alcanzar más de 30º, 65% de humedad y una sensación térmica al sol de 40º.

El ruso Daniil Medvedev se mostró muy enfadado con el juez de silla Carlos Ramos en su encuentro ante el italiano Fabio Fognini. "Puedo seguir jugando, pero me puedo morir; si me muero, tú serás el responsable", apuntó. También el argentino Diego Schwartzman expresó su disconformidad. "La sensación es de 40º. Que tres personas que están bajo el aire acondicionado decidan que tenemos que jugar así es una locura. Fue un partido a ver quién aguantaba más, parecía 'The Walking Dead'", indicó.