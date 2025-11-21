IU vuelve a pedir la retirada de la Medalla de Oro de Motril (Granada) a Luis Rubiales

MOTRIL (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de IU-Verdes Equo en Motril (Granada) ha vuelto a pedir este viernes que se retire la Medalla de Oro de la Ciudad al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, después de mantener que el gobierno local, de PP y Más Costa Tropical, ha ignorado "nuevamente" esta reclamación que empezó a promover tras el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de 2023 en Australia que ganó España.

En una nota de prensa, el grupo municipal de IU-Verdes Equo ha explicado que dirigió a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, del PP, el pasado 21 de agosto una reclamación escrita solicitando la retirada de la Medalla de Oro a Rubiales tras la ratificación de la condena de la Audiencia Nacional por un delito de agresión sexual.

Ahora ha reiterado su exigencia de retirada de la distinción por "su comportamiento reprobable y ominoso hacia las mujeres, que ha quedado acreditado" en "una condena firme, y teniendo en cuenta las graves consecuencias nacionales e internacionales de los actos de Rubiales".

La resolución judicial, según ha abundado IU-Verdes Equo, "elimina cualquier duda sobre la gravedad de los hechos y justifica plenamente" la revocación de la medalla, conforme al artículo 23 del reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que prevé la retirada por "causas de entidad suficiente".

A juicio de IU, mantener la Medalla de Oro de la Ciudad a Luis Rubiales supone "un grave perjuicio para Motril y su ciudadanía", según ha manifestado su portavoz, José García Llorente, que ha señalado que el mantenimiento de ese reconocimiento "proyecta una imagen negativa de Motril, sugiriendo una tolerancia implícita hacia conductas que vulneran derechos fundamentales y contradicen los principios de igualdad y respeto".

García Llorente ha explicado que, al conceder esta distinción a este motrileño, el Ayuntamiento "lo consideró un orgullo para la ciudad de Motril por su proyección nacional e internacional", y, "evidentemente, este no es el caso".

El portavoz de IU ha añadido que, además, la permanencia de Rubiales como Medalla de Oro "menoscaba" el reconocimiento otorgado a otras entidades y personas ilustres que han recibido esta distinción en los últimos años, y ha señalado que su formación "no tiene nada en contra de la persona de Luis Rubiales" si bien rechaza "su comportamiento inaceptable y reprochable en el palco de autoridades, durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial femenino, y el espectáculo posterior que no ha dejado de ofrecer".

En este contexto ha pedido a García Chamorro que "actúe con valentía y dignidad y dé las instrucciones pertinentes para que se retire la Medalla de Oro de la Ciudad al señor Rubiales por su comportamiento reprobable y ominoso hacia las mujeres".