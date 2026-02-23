Ivan Leko: "No tenemos mucho que perder"

Ivan Leko, head coach of Club Brugge KV, attends his press conference during the walk around of Club Brugge KV ahead the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match against Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano on February 23, 202 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Brujas, Ivan Leko, ha asegurado que el equipo "no" tiene "mucho que perder" este martes en el partido de vuelta del 'Playoff' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que "la presión" es para el Atlético de Madrid, que juega en casa.

"Cada partido es una historia. En Madrid, con 70.000 aficionados y un rival muy importante, las circunstancias serán distintas. No tenemos mucho que perder, sí mucho que ganar. Será un partido diferente. Tenemos que estar listos y muy motivados para competir contra el Atlético. Le tenemos mucho respeto. Conocemos sus debilidades, pero también sus puntos fuertes", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que tienen "un plan". "La idea es jugar nuestro fútbol, controlar el juego con balón, con mucha presión. Sobre el papel es fácil, pero jugamos contra un gran rival en su casa", avisó. "Es un privilegio jugar aquí, pero queremos más, queremos competir con un gran equipo. La presión es para el Atlético, juegan en casa", manifestó.

Además, Leko, que confirmó que todos sus jugadores están "en forma", alabó a la plantilla rojiblanca. "Es una gran plantilla hecha de 20 grandes jugadores. Hablar de uno u otro no sería muy serio. Vamos a tener once grandes jugadores del Atlético, y un día es uno el que decide, y otro día es otro. Lo que queremos hacer es dar la sorpresa", advirtió.

El técnico del Brujas también se deshizo en elogios hacia Diego Pablo Simeone. "Era un futbolista fantástico, un ganador y un líder. Como entrenador, lleva 15 años en el Atlético a este nivel, en uno de los clubes más grandes del mundo. Cuando dices Atlético, lo primero que se te viene a la mente es Simeone. Tengo mucho respeto por lo que ha hecho en este club, su capacidad, sus resultados, su motivación, su energía y su pasión. Sigue siendo algo increíble", finalizó.