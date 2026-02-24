Ivan Leko: "Podría haber sido 6-1 y a mí me hubiese dado igual porque hemos hecho las cosas bien"

Ivan Leko, head coach of Club Brugge KV, gestures during the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Riyadh Air Metropolitano on February 24, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Club Brugge, Ivan Leko, ha dicho que el resultado contra el Atlético de Madrid "podría haber sido 6-1" y a él le "hubiese dado igual" porque ha destacado de sus pupilos haber "hecho las cosas bien", a pesar de perder por 4-1 en el partido vuelta de su 'playoff' de dieciseisavos de final en la Liga de Campeones.

"Cuando al minuto 75 concedes el 3-1, ves que podría haber sido un 5-1 o un 6-1 y a mí me hubiese dado igual porque hemos hecho las cosas bien, no hemos estado en el campo con miedo. Sobre el papel parece una victoria abundante, pero lo hemos hecho bien", insistió Leko este martes desde la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano.

"Lo hemos intentado, hemos corrido riesgos y hemos concedido dos goles en transición. El Atleti es un equipo que juega bien en transición y podrías preguntarme por qué lo hemos hecho así; pero si hubiese sido mañana, lo habría hecho igual", respondió el entrenador del Brujas a un periodista.

Luego le preguntaron si se sentía más apenado o más orgulloso tras la eliminación. "Ambas cosas. En primer lugar, me siento triste. Veníamos aquí para competir y no solo para hablar de lo confiados que estábamos. Teníamos esa confianza, queríamos hacer un buen partido, competir y al final no hemos conseguido lo que buscábamos", admitió el técnico croata.

"Por otro lado, también muy muy orgulloso. En los primeros 45 minutos sí que estaba disfrutando, era el fútbol que queríamos con garra, con intensidad y energía, y eso aquí no es fácil. Este equipo hace dos semanas ganó 4-0 al Barcelona y hoy mis chicos han mostrado coraje y es una pena que no hayamos podido ponernos 0-1, quizá nos lo merecíamos", agregó.

"El 2-1 justo después del descanso convirtió el partido para ellos en algo más fácil. Ellos desde ahí tuvieron una mejor organización", opinó. "Nos quedamos con los buenos recuerdos e intentaremos volver el año que viene una vez más y hacerlo mejor", vaticinó Leko en su rueda de prensa.

Por último, fue preguntado sobre cómo pensaría afrontar un futuro escenario similar en la máxima competición europea. "Pienso solamente en intentarlo una vez más, en intentarlo mejor", aseveró. "Hace tiempo veníamos aquí solo para hacernos fotos y ahora venimos para competir", concluyó.