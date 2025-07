Ivan Rakitic anuncia su retirada del fútbol profesional a los 37 años

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista croata Ivan Rakitic ha anunciado este lunes su retirada del fútbol profesional a los 37 años, poniendo fin a su carrera deportiva, en la que ha militado en clubes de primer nivel como el FC Barcelona o el Sevilla FC, y por último en el HNK Hajduk Split, equipo en el que seguirá vinculado como directivo.

"Fútbol, me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego. Porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí. Gracias, fútbol", ha afirmado el croata en el video de despedida que ha publicado en su cuenta de Instagram.

En sus 20 años de carrera deportiva, Rakitic ha logrado numerosos trofeos. Los más destacados fueron con el FC Barcelona, con el que ganó la Liga de Campeones en 2015, cuatro títulos de Liga (2015, 2016, 2018 y 2019) y de Copa del Rey (2015, 2016, 2017 y 2018). Además, consiguió dos Liga Europa (2014 y 2023) con el Sevilla FC.

Rakitic pasó en España gran parte de su carrera deportiva, que comenzó en el FC Basilea en 2005. En 2007 fichó por el Schalke 04, antes de llegar a Sevilla en 2011. En el conjunto sevillista rindió a un excelente nivel, que le valió su fichaje por el Barça a cambio de 20 millones.

En el club blaugrana tuvo los mejores años de su carrera, siendo una pieza fundamental en el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez, que logró el triplete en 2015. También fue importante para Ernesto Valverde, consolidándose como uno de los mejores centrocampistas de la historia reciente del equipo catalán.

En 2020 regresó al Sevilla, donde consiguió en 2023 su segunda Liga Europa. Antes de terminar su carrera deportiva, fichó primero por Al-Shabab y después por el HNK Hajduk Split, jugando por primera vez en un equipo de su país, en el que ha disputado una única temporada antes de retirase y poner fin a su carrera deportiva a los 37 años.