Iván Villar: "Afronto el partido del Atlético como otro más"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Celta de Vigo Iván Villar afirmó que afronta el partido de este sábado frente al Atlético de Madrid (16.00 horas), de la sexta jornada de Liga, como "otro más" pese a su corta experiencia en Primera División, apenas esta temporada, y aseguró que desconoce si hubo dudas con su figura tras las lesiones de Rubén Blanco y Sergio Álvarez.

"Afronto el partido como otro más, con mucha ilusión, con muchas ganas y espero que los tres puntos se queden en Vigo", dijo Iván Villar, de 23 años, que compareció este miércoles ante los medios en la semana que culminará con el duelo ante los rojiblancos. Si el técnico Óscar García sigue apostando por él será su sexto partido en Primera.

"No lo sé", dijo al ser preguntado por las lesiones de sus compañeros. "Rubén está entrenando con nosotros, lleva ya un par de semanas y no sé los tiempos que requiere cada lesión. Lo que sí les deseo a los dos es que se recuperen cuanto antes porque es bueno para el grupo", manifestó.

"No sé si hubo dudas conmigo, estoy centrado en lo que depende de mí, entrenar todos los días al máximo y estar preparado para cuando me tocase jugar y hacerlo lo mejor posible. Yo he estado tranquilo, me centro en entrenar todos los días al cien por cien y tanto la gente del club como mis compañeros me transmitieron total confianza", reiteró.

Preguntado por su responsabilidad, ahora que el conjunto olívico no tiene más porteros disponibles, dijo que "ser portero del Celta es siempre una responsabilidad y ya sea en esta situación o en otra". "Intento cuidarme al máximo", afirmó el jugador nacido en la localidad pontevedresa de Aldán.

"Estoy contento con mis actuaciones, obviamente me gustaría haber conseguido más puntos de los que tenemos, pero confío en que llegarán. ¿Titular este sábado? Esa respuesta es decisión del míster, intentaré ponérselo lo más difícil. Yo estoy haciendo lo que llevo haciendo toda la vida, llevo aquí 13 años y la verdad es que desde la cantera nos preparan bastante bien para cuando demos el salto".

"Es obvio que los minutos te dan experiencia y eso es bueno. Intento reflejar en los entrenamientos lo que hago en el partido", finalizó Iván Villar, que está deseando que Balaídos pueda volver a llenarse de aficionados. "Sí que sé que me gustaría jugar con Balaídos lleno. Me gustaría cumplir pronto esa ilusión", finalizó.