Ivonne Chacón se va del Levante UD y ficha por el Chicago Stars

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD Femenino y el Chicago Stars FC han alcanzado este jueves, a escasos días de que empiece la Liga F Moeve 2025/26, un acuerdo para el traspaso de la colombiana Ivonne Chacón, delantera de 27 años, desde el club 'granota' a la entidad de Illinois (Estados Unidos).

Chacón llegó al Levante en junio de 2024 y durante la pasada temporada disputó un total de 32 encuentros oficiales, acumulando 2.702 minutos de juego y convirtiéndose en la máxima goleadora levantinista con 11 tantos.

"Desde el Levante queremos agradecer a Chacón su profesionalidad, entrega y compromiso durante su etapa como 'granota', así como desearle los mayores éxitos en esta nueva etapa , tanto a nivel personal como deportivo", concluyó el club valenciano en su comunicado oficial.

Por su parte, mediante otra nota de prensa, el conjunto de la National Women's Soccer League (NWSL) definió a Chacón como "una jugadora dinámica" y "con experiencia" por sus etapas en Colombia y en España, así como por su papel en la selección nacional de su país.

Ésas fueron las palabras de Richard Feuz, mánager general del Chicago Stars. "La experiencia de Ivonne, combinada con su velocidad, fuerza y olfato goleador, junto con el increíble talento que ya tenemos en la plantilla, le dará un nuevo nivel a nuestro juego. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Ivonne al equipo y esperamos verla brillar en la cancha", añadió Feuz en sus declaraciones.

"Éste es un nuevo reto en mi carrera y estoy lista para dar lo mejor de mí por el Chicago Stars y sus aficionados", comentó la propia Chacón en su primera entrevista con los medios oficiales del club estadounidense.