La IX Rafa Nadal Academy Urban Race bate récords de participación y se vuelca con los enfermos de ELA

Inicio de la novena edición ‘Rafa Nadal Academy Urban Race’. - PRENSA RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la 'Rafa Nadal Academy Urban Race' rompió todos los récords de participación de las ediciones anteriores y volvió a llenar de solidaridad las calles de Manacor, destinando en esta ocasión los fondos recaudados a la asociación ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y sus familias.

Al término de la prueba, el director de operaciones de la Rafa Nadal Academy, Tomeu Obrador, y la responsable de marketing y patrocinios de la entidad, Natalia Llull, entregaron a Catalina Rigo, presidenta de ELA Balears, un cheque por el importe recaudado.

El recorrido de la carrera benéfica, en la que participaron 850 corredores, transcurrió por el centro de Manacor y contó con dos modalidades, de 6 y 11 kilómetros. Los más pequeños pudieron disfrutar también de la carrera infantil 'Urban Race Kids', que tuvo diferentes recorridos adaptados a cada una de las edades.

El director de Salud y Fitness de la Rafa Nadal Academy, Domingo Rosselló, se mostró muy satisfecho con el transcurso de la prueba y "la gran acogida que tiene cada año". "En esta edición hemos superado las expectativas. La gente se ha volcado con los enfermos de ELA de manera muy especial. La atmósfera que hemos vivido con las familias, niños y deportistas ha sido un ejemplo para todos", afirmó.

Antoni Gran, con un tiempo de 34:47, y Victoria Benavides, con 40:09, se impusieron en la modalidad de 11 kilómetros. Completaron el podio masculino Miquel Angel Capó y Guillem Tomeu Vadell, mientras que en la cerrera femenina acabaron en segunda y tercera posición Cristina Munar y Carola Bendl. En la carrera de 6K, los dominadores fueron Miquel Muntaner y Margarita Adrover.

Los participantes, que desafiaron a la lluvia, participaron en la previa de una sesión de calentamiento dirigida por los voluntarios. Además, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy los más pequeños pudieron disfrutar de la zona de juegos y actividades que instaló el Esports Consell.