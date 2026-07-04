Izei Hernández renueva con el Alavés hasta 2030. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés ha alcanzado un acuerdo para renovar hasta 2030 el contrato del delantero español Izei Hernández, de 19 años, reforzando así los vitorianos su "apuesta de presente y futuro" por "uno de los proyectos más prometedores de su cantera".

Nacido en el 2 de febrero de 2007 en Bilbao, Hernández llegó al club de Vitoria-Gasteiz procedente de la cantera del Santutxu FC en la campaña 2024-25, "donde destacó por su capacidad goleadora y su potencial", según añadió este sábado el Alavés en un comunicado oficial.

"Desde su llegada al club albiazul, el atacante ha continuado con una evolución constante, consolidándose como una de las referencias ofensivas de la cantera y confirmando las grandes expectativas depositadas en su progresión", añadió la misma nota de prensa.

"Durante la pasada campaña como albiazul, ya en su último año como juvenil, Izei se consolidó como una pieza importante del Miniglorias en Segunda RFEF. El delantero bilbaíno participó en 30 partidos oficiales y firmó cuatro goles, destacando también por su capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros", subrayó el texto de prensa.

"Su crecimiento durante el curso le permitió entrar de forma habitual en la dinámica del primer equipo y cumplir uno de sus grandes objetivos con el debut oficial en la Copa del Rey frente al CD Portugalete", añadió la nota.

Con esta renovación, el Alavés dijo haber reafirmado "su confianza en el talento y la proyección" de un futbolista "llamado a seguir creciendo dentro de la estructura albiazul durante las próximas temporadas y que formará parte del equipo que iniciará la pretemporada este próximo lunes a las órdenes de Quique Sánchez Flores".