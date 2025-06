Jaël Bestué: "La velocidad femenina está en uno de sus mejores momentos, hay mucha retroalimentación positiva"

Jael Bestue of Spain attends during the Meeting Day with the media of the European Athletics Championships Division 1 Madrid 2025 at the Marriott Auditorium Hotel on June 24, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Jaël Bestué, una de las integrantes del relevo 4x100, defiende que "cien por cien" la velocidad española femenina está en uno de sus mejores momentos, por la "competitividad" y esa "retroalimentación positiva", antes de afrontar un "espectacular" Europeo por Equipos en Madrid al que llega "en muy buena forma" y con "mucha confianza".

El relevo español femenino de 4x100 hizo historia en el Mundial de Guangzhou (China). Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez se proclamaron subcampeonas, superando a Estados Unidos y a Jamaica, después de avanzar a la final con un récord nacional de 42.18 segundos. El grupo recoge el trabajo de años, desde que fueron quintas en el Mundial de Oregón en 2022 hasta ahora con una medalla de plata mundialista en el cuello.

"La gente tampoco nos conocía tanto, porque si no haces un resultado excepcional, no llega más allá", advierte Bestué en una entrevista a Europa Press en un encuentro con medios de comunicación en el hotel Madrid Marriot Auditorium, antes de un Europeo por Equipos que se celebra en el Estadio Vallehermoso de este jueves a este domingo.

Los éxitos cercanos, además de las ausencias de Ana Peleteiro y Jordan Díaz, convierten a este relevo 4x100 en uno de los grandes atractivos del evento. "Está bien que la gente se interese y que vaya descubriendo otras cosas, creo que el 'boom' de cualquiera de nosotros abre la puerta a que la gente se interese y vea. Quizá haya gente que vaya impulsada por el relevo, pero van a ver todo lo que hay detrás del atletismo que se desconoce, es superpositivo", aplaudió.

"Cien por cien, la velocidad española está en uno de sus mejores momentos. Está difícil meterse en el relevo, todas corremos muchísimo y puedes estar dentro como estar fuera en dos días. Hay muchísima retroalimentación positiva, también competitividad, al final todas queremos ser mejor y superarnos, pero es algo muy positivo", destacó.

Además, para alcanzar éxitos, Bestué dejó claro que "es muy importante" la química con sus compañeras, también fuera de la pista. "Cuando voy con ellas, llevamos tanto tiempo, que me siento supercómoda, salgo y digo, 'estoy corriendo por Paula, por 'Espe', por Maribel, por Lucía, no estoy corriendo solo por mí'. Tienes ese vínculo, sabes que ellas también se han estado esforzando muchísimo, porque tú lo has visto en primera persona, y no puedes fallar, tengo que estar en mi máximo", advirtió.

Aunque el relevo es una prueba compleja que conlleva una concentración especial y genera "muchos nervios" y "mucha tensión, incluso más que corriendo de manera individual". "Hay que estar pendiente de muchas cosas, de ajustar, que creo que es lo más difícil, porque estás pendiente de que venga la otra y no te puedes escapar. Tiene que ser todo muy específico, luego yo llego a Paula y es como, 'vale, sigue corriendo, porque si no, se me va'", reveló.

Y para reducir la probabilidad de error, el entrenamiento es clave. "Hacemos muchísimas entregas en zonas, con los metros marcados e intentamos dar el palo en un metro determinado, llegar a la máxima velocidad a ese metro para hacer el cambio y que se pierda lo mínimo", relató la catalana.

"Está todo estudiado, porque el entrenador lo tiene todo siempre controlado. Como es competición, nos lo miden todo, los biomecánicos vienen y nos dicen si nos hemos escapado, si no, si hay que darlo más adelante", agregó la atleta, de 24 años.

"ES DIFÍCIL COMPAGINAR ATLETISMO Y MEDICINA, PERO COMPENSA MUCHO"

Este grupo del 4x100 subcampeón del mundo se creó así por "las cualidades de cada una", porque "no solo es quien corra más o menos, o quien tenga mejor marca, sino cómo se adapta todo". "Por ejemplo, 'Espe' corre muy bien la curva porque hace 200, yo tengo aguante en la recta y corro mucho de lanzado, y no se me hace largo porque al final no es un 100, es un 130; Paula corre muy bien la curva de lanzada, y Maribel sabe aguantar la compostura al final", analizó.

Y el compromiso deportivo de Bestué, también lo traslada al ámbito académico, ya que compagina su vida en la élite con el Grado de Medicina en la Universidad de Barcelona. "Siempre he sido muy disciplinada, además aquí tengo referentes, Marta García también ha estudiado medicina, y más deportistas lo han hecho. Eso también me motiva y digo, 'vale, soy capaz de hacerlo, puedo continuar'", comentó.

"Cuesta un montón mantener la motivación día a día. Todo el rato tengo FOMO -'miedo a perderse algo', por sus siglas en inglés- de todo lo que hacen mis amigas, y ahora en verano es superdifícil porque me paso todo el verano entrenando, y ves a la gente que está haciendo cosas que quizás te gustaría hacer", admitió.

Por esto, "es difícil" mantener ese nivel sobresaliente de motivación, aunque su entorno le ayuda a seguir adelante. "Lo bueno es rodearte de personas que también están en tu situación, lo disfrutas con ellas. Y también te compensa mucho, porque estás haciendo realmente lo que te gusta, pero sí que es sacrificado", defendió.

Ahora, a unos tres meses del Mundial en Tokio (Japón), Bestué afronta un nuevo reto: el Europeo por Equipos en Madrid. "Es el sentimiento de equipo, de que no lo estás haciendo solo por ti, sino que estás corriendo por todo el equipo, por toda la gente de la grada, eso te da un plus cien por cien", destacó sobre el apoyo de la gente en Vallehermoso.

"Tengo muchísimas ganas de salir al estadio y ver cómo será, encima estará la familia y toda la gente, yo creo que será espectacular. He intentado hacer visualizaciones y creo que me voy a motivar. Soy bastante introvertida, pero voy a intentar disfrutarlo al máximo porque no se va a repetir o se va a repetir muy pocas veces", agregó.

Además, llega "en muy buena forma". "Estoy entrenando bastante bien, estamos preparando mucho la curva, y con el relevo también hemos entrenado mucho, después del Mundial venimos con mucha confianza", recordó, antes de dejar claro que en este evento "hay que pensar 100% en el equipo".

"Nosotras ya tenemos mucho este sentimiento de equipo y es como agrandarlo a todos. Salir pensando, por ejemplo, que el relevo tiene que llegar, que no puedes hacer nula, y que tienes que estar al 100% en ese momento", concluyó.