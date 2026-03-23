Jak Crawford pilotará el coche de Fernando Alonso en los Libres 1 del Gran Premio de Japón

CRAWFORD Jak (usa), Reserve Driver of Aston Martin F1 Team, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Aust - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tercer piloto del equipo Aston Martin de Fórmula 1, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que se disputará del 27 al 29 de marzo en el Circuito de Suzuka, al volante del AMR26 del español Fernando Alonso.

Crawford, de 20 años, debutará en unos Libres 1 como tercer piloto de la escudería británica, cumpliendo además con la obligación de la F1 de que los pilotos novatos disputen varias sesiones durante la temporada, para que puedan rodarse en el 'Gran Circo'.

"Su extenso trabajo en el simulador ha sido fundamental para su papel, lo cual será especialmente valioso en Suzuka, un circuito en el que nunca ha pilotado. La sesión de FP1 le proporcionará una valiosa experiencia real en una de las pistas más emblemáticas y exigentes de la Fórmula 1", destacó Aston Martin.

El norteamericano ya participó en dos sesiones de Libres 1 al final del curso pasado, y disputará sus terceros FP1 en menos de seis meses, habiendo acumulado ya más de 3.000 kilómetros en monoplazas de Aston Martin Aramco de Fórmula 1.

"Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico y a la vez exigente, y tengo muchas ganas de aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores sesiones de FP1, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda", señaló Crawford.

El director de operaciones de Aston Martin, Mike Krack, aseguró que la oportunidad para Crawford es parte del ""compromiso continuo" del equipo "con el desarrollo de jóvenes talentos". "Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles", concluyó.