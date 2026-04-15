El excorredor alemán Jan Ullrich volverá a participar en la Mallorca 312 OK Mobility de 2026. - MALLORCA 312 OK MOBILITY

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El excorredor alemán Jan Ullrich, ganador del Tour de Francia de 1997, La Vuelta a España 1999 y campeón olímpico en Sydney 2000, volverá a participar en la próxima edición de la marcha cicloturista Mallorca 312 OK Mobility, que se celebra el 25 de abril con salida y meta en Playa de Muro con 8.500 corredores.

El excampeón olímpico regresa a la prueba tras su participación en 2021 y en esta ocasión encabezará simbólicamente el pelotón. La presencia de Ullrich potencia el carácter internacional de un evento que reúne a aficionados y leyendas del deporte en un mismo escenario.

Ganador del Tour de Francia en 1997, de la Vuelta a España en 1999 y medalla de oro y plata en ruta y contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Ullrich marcó una época en el ciclismo profesional. Su potencia, especialmente en la contrarreloj, y su regularidad le permitió lograr cinco segundos puestos en el Tour.

Ullrich, que portará el dorsal 312, estará acompañado por un cartel de primer nivel con figuras como Alberto Contador, Miguel Induráin, Annemiek van Vleuten, Haimar Zubeldia, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Maurizio Fondriest, Samuel Sánchez, Óscar Pereiro, Marga Fullana, Marcel Wüst, Markus Fothen, Ricardo Ten, Sean Kelly y Toni Tauler, entre otros.

A ellos se suma también la ciclista en activo Marina Garau. Asimismo, participarán personalidades de otros ámbitos deportivos como el extenista Carlos Moyà, el seleccionador argentino Lionel Scaloni o el piloto de enduro extremo y trial Pol Tarrés.

La cita ciclista tendrá lugar en Playa de Muro, donde 8.500 ciclistas volverán a reunirse para recorrer la isla con tres recorridos de

312, 226 y 167 kilómetros.