Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Janire González-Etxabarri se proclamó histórica campeona del mundo durante los ISA World Surfing Games 2025 tras imponerse con autoridad en la final disputada este domingo en La Bocana (El Salvador).

Con un total de 14.57 puntos (7.50 + 7.07), la vasca logró el mayor éxito del surf nacional dominando una manga final de alto nivel y donde se midió a la portuguesa Yolanda Sequeira, a la australiana Sally Fitzgibbons y a la peruana Arena Rodríguez. Ante la igualdad imperante hasta los últimos minutos, González-Etxabarri supo construir su serie con temple y firmó esas dos sólidas puntuaciones.

Según indicó la web del campeonato, González-Etxabarri, la única 'goofyfooter' (el pie derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás sobre la tabla) de las seis finalistas, abrió con una agresiva combinación de dos giros de derecha para conseguir un 7.50.

Tras encontrar una segunda ola similar en rápida sucesión, la surfista española, olímpica en las aguas de Tahití en 2024, sumó 7.07 puntos a su puntuación, totalizando 14.57 en la serie. Estas dos olas se mantuvieron como las más altas de la serie a pesar de los múltiples intentos de sus rivales.

"Es como si estuviera soñando y todo esto no fuera real, no tengo palabras. Estoy superfeliz y no sé qué decir. Salí remando superfeliz y agradecida de estar en la final y de poder quizás conseguir el oro, y lo logré, pero sólo quería disfrutar de mi serie y demostrar mi 'surfing'. No pensaba en el oro, pensaba en ir ola a ola y demostrar mi 'surfing'", remarcó.

La Federación Española celebró este oro. "Este resultado sitúa a Janire en lo más alto del surf internacional y supone un hito para la Federación Española de Surfing, que cierra así su participación en el ISA World Surfing Games 2025 con un título mundial individual", destacó en su página web.

Por último, la Federación expresó su "profundo orgullo y admiración" hacia González-Etxabarri "no solo por su victoria, sino por el camino recorrido". Así, elogió "su constancia, determinación y humildad" como la "clave para alcanzar este logro". "Queremos agradecer a todo el equipo técnico y al resto de deportistas que han formado parte de esta edición por su compromiso y espíritu competitivo", subrayó.

La buena actuación del equipo español en el campeonato le dio además el tercer puesto en la clasificación general por países por detrás de Australia, oro, y Perú, plata. Además de la campeona del mundo, Rubén Vitoria fue octavo, Nadia Erostarbe y Annette González-Etxabarri, decimotercera y decimoquinta, Luis Díaz, vigesimoquinto, y Yago Domínguez, en el puesto 61.

Para la FESURF, estos resultados "confirman el crecimiento del surf nacional y el trabajo que se viene desarrollando desde todas las áreas de la Federación". "Desde la Federación felicitamos a todo el equipo nacional -deportistas, cuerpo técnico, personal de apoyo y responsables federativos- por su compromiso, esfuerzo y espíritu competitivo. El camino recorrido esta semana refleja la constancia de un grupo que cree, trabaja y representa con orgullo a nuestro surfing", subrayó.