Jannik Sinner, fuera de la lista de Italia para la Davis

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, número dos del ránking ATP, no ha sido incluido este lunes en la lista del capitán italiano de Copa Davis, Filippo Volandri, para la disputa de la 'Final a 8' de Bolonia, que se disputará del 18 al 23 de noviembre, una baja muy sensible para el vigente campeón de la competición.

Jannik Sinner no formará parte del equipo italiano de Copa Davis. "No ha dado su disponibilidad para este año", comentó el capitán italiano tras ser preguntado por su ausencia. Así, los italianos, que levantaron el título el pasado año en Málaga, no podrán contar con su número uno, un liderazgo que asumirá el número 8 del mundo, Lorenzo Musetti.

Además del tenista de Carrara, el equipo transalpino, que ejercerá como local en la 'Final a 8', estará compuesto por Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Una Italia que se enfrentará ante Austria en la ronda de cuartos de final, mientras que su rival en semifinales sería el vencedor del duelo entre Francia y Bélgica.

Por su parte, el presidente de la Federación Italiana de Tenis, apuntó que la no presencia de Sinner es una decisión que entienden y respetan, pero que sigue siendo "muy dolorosa". "Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta azul con la misma pasión y determinación de siempre", añadió.