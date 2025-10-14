Japón logra el primer triunfo de su historia ante Brasil

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección japonesa de fútbol logró este martes la primera victoria de su historia ante Brasil tras remontar e imponerse por 3-2 en un partido amistoso disputado en Tokio en el que el combinado dirigido por Carlo Ancelotti se puso 0-2 antes del descanso, pero acabó claudicando con tres goles nipones en el segundo acto del encuentro.

El exentrenador del Real Madrid sufrió su segunda derrota en seis partidos dirigiendo a la pentacampeona del mundo, tras la encajada en Bolivia (1-0) en el último partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en el que la 'verdeamarelha' ya no se jugaba nada.

En esta ocasión, el técnico italiano sacó una alineación con novedades, liderada por el extremo del Real Madrid Vinícius Júnior, acompañado por jugadores como Carlos Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá o Gabriel Martinelli. Brasil se puso con dos goles de ventaja en la primera parte, obra de Paulo Henrique, lateral del Vasco da Gama brasileño, y del propio Martinelli, extremo del Arsenal inglés.

Sin embargo, la selección local aprovechó la dejadez de los brasileños en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador, con goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda. Takefusa Kubo, jugador de la Real Sociedad, salió como titular y disputó 54 minutos, mientras que el madridista Rodrygo Goes entró al campo en el minuto 57 sustituyendo a su compañero Vinícius Jr.