El japonés Kei Nishikori anuncia su retirada

Archivo - Kei Nishikori of Japan in action against Aleksandar Vukic of Australia during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on April 24, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista japonés Kei Nishikori ha anunciado que se retirará al final de esta temporada a los 36 años, poniendo fin a una carrera profesional en la que llegó a ser número cuatro del mundo y en la que ha conquistado 12 títulos ATP, así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Hoy tengo algo que anunciar: he decidido retirarme del tenis profesional al final de esta temporada. Desde niño, me apasiona el tenis y siempre he perseguido un solo sueño: competir a nivel mundial. Llegar al circuito ATP, jugar al más alto nivel y mantenerme entre los diez mejores es algo de lo que me siento sumamente orgulloso", señaló en sus redes sociales.

Nishikori, que empezó a jugar al tenis a los cinco años y que se mudó a Estados Unidos a los trece, alcanzó el cuarto puesto del ranking mundial en 2015, y fue el primer tenista japonés en entrar en el 'Top 10' de la ATP. Jugó y cayó en la final del US Open de 2014 ante el croata Marin Cilic, en un torneo en el que había conseguido sorprender al entonces número uno, el serbio Novak Djokovic, en semifinales.

Las repetidas lesiones que sufrió a lo largo de su carrera le impidieron conquistar un título de 'Grand Slam', aunque ha levantado 12 trofeos. En su segunda participación olímpica, en Río 2016, logró vencer al español Rafa Nadal para colgarse la medalla de bronce.

"Tanto en la victoria como en la derrota, el ambiente especial que viví en los estadios llenos es insustituible. También hubo momentos en los que me sentí abrumado por la frustración y la ansiedad debido a las repetidas lesiones que me impidieron jugar como quería. Aún así, mi amor por el tenis y mi convicción de que podía convertirme en un jugador más fuerte siempre me impulsaron a volver a la cancha. Siento que todas estas experiencias han enriquecido y moldeado mi vida", expresó.

De esta manera, Nishikori sigue los pasos del suizo Stan Wawrinka y el francés Gael Monfils, que también anunciaron que colgarán la raqueta. "Estoy profundamente agradecido a mi familia y a todos los que me han apoyado en todo momento. Siendo honesto, todavía desearía poder continuar mi carrera como jugador. Aun así, al mirar atrás y ver todo lo que he logrado hasta ahora, puedo decir con orgullo que lo di todo. Estoy realmente feliz de haber recorrido este camino. Disfrutaré cada momento de los partidos restantes y lucharé hasta el final", finalizó.