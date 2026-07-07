El japonés Ryunosuke Sato ficha por el Valencia CF hasta 2031

Archivo - June 20, 2023, Bangkok, Thailand: Ryunosuke Sato #10 of Japan seen in action during the AFC U-17 Asian Cup Group D match between Japan and Vietnam at Rajamangala National stadium. Final score; Japan 4:0 Vietnam. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Ryunosuke Sato se convirtió este martes en nuevo jugador del Valencia CF, procedente proveniente del FC Tokyo, firmando por cinco temporadas, hasta 2031, y convirtiéndose en el primer japonés en vestir la camiseta 'blanquinegra', según comunicó la entidad.

El mediocentro, de 19 años y uno de los mayores talentos emergentes en el fútbol asiático, fue elegido mejor jugador del Campeonato Asiático Sub-23, en el que marcó cuatro tantos. Su progresión en las categorías inferiores de la selección japonesa le llevó a debutar con la absoluta en junio de 2025, siendo el futbolista más joven en jugar los clasificatorios para el Mundial. Desde entonces, ha jugado cinco partidos con el equipo nipón.

Sato se formó en la academia del FC Tokyo y debutó con el primer equipo con 16 años en 2023. Dos años más tarde, el futbolista se marchó cedido al Fagiano Okayama, donde recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la J1 League y fue incluiso en el All-Star de la liga, votado por los aficionados.

Finalmente, regresó al FC Tokyo donde firmó seis goles y una asistencia en 19 partidos en esta última temporada. El Valencia incorpora a un jugador que destaca por "su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos", destacó el comunicado valencianista.