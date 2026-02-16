Los japoneses Miura y Kihara remontan hasta el oro en la final por parejas en patinaje artístico

16 February 2026, Italy, Milan: Japan's Riku Miura and Ryuichi Kihara in action at the Figure Skating pairs skating free skating at Milano Ice Skating Arena during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games. Photo: Fabrizio Carabelli/LiveMedia-IPA/ZUMA - Fabrizio Carabelli/LiveMedia-IPA / DPA

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara se han proclamado campeones por parejas en patinaje artístico con récord del mundo este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, en una decimotercera jornada de competición en la que la neerlandesa Xandra Velzeboer se ha colgado su segunda medalla de oro en la prueba de 1.000 metros de patinaje de velocidad de pista corta y en la que la estadounidense Elana Meyers Taylor ha logrado su sexta presea olímpica en bobsleigh femenino a los 41 años.

En la prueba de pista corta de 1.000 metros, la múltiple campeona mundial no falló y sumó una nueva medalla dorada a la conseguida en los 500 metros y en el relevo de 2022. Continuó así con la tradición familiar, ya que su tía, Monique Velzeboer, consiguió el bronce en esta distancia en 1988.

Velzeboer tomó la delantera a cuatro vueltas del final para hacerse con el oro por delante de la canadiense Courtey Sarault -su tercera presea en estos Juegos tras la plata en la prueba mixta y el bronce en los 500 metros- y la surcoreana Kim Gilli. Mientras, la italiana Arianna Fontana se quedó sin medalla al finalizar cuarta después de un contacto con la china Li Gong.

En la competición por parejas de patinaje artístico, los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara dieron la sorpresa al remontar en el programa libre, donde establecieron un nuevo récord del mundo, después de acabar quintos en el programa corto.

Con una puntuación de 158,13, nueva plusmarca mundial, los dobles campeones del mundo y ganadores de la plata en la prueba por equipos se repusieron a la decepción del día anterior pasar sumar finalmente 231,24 puntos, lo que les valió para encabezar un podio al que también se subieron los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (221,75) y los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin (219.09).

Además, Austria ganó el primer oro de 'superequipos' masculinos de saltos de esquí, una competición en la que se tuvo que cancelar la tercera y definitiva ronda por una intensa nevada en Predazzo. Jan Hörl y Stephan Embacher cosecharon 568,7 puntos en las dos primeras rondas, lo que les valió para batir a Polonia (547,3) y a Noruega (538,0), que se adjudicaron la plata y el bronce, respectivamente.

Austria, Noruega y Japón fueron las naciones que solo tuvieron un salto en lugar de dos en la ronda final antes de que se cancelara la competición. Esto favoreció al equipo polaco, que había bajado puestos en la ronda final. Domen Prevc no pudo sumar otra medalla a sus oros en la prueba masculina de gran trampolín y en la prueba por equipos mixtos, ya que Eslovenia solo quedó quinta, justo por detrás de Alemania.

Mientras, en la modalidad de big air de esquí acrobático, la canadiense Megan Oldham triunfó en una final que tuvo que retrasarse más de una hora por la nevada. Sus 180,75 puntos valieron a la norteamericana para colgarse la presea dorada por delante de la china Eileen Gu (179,00), campeona en Pekín 2022, y de la italiana Flora Tabanelli (178,25).

Por último, la estadounidense Elana Meyers Taylor, de 41 años, se llevó el oro en la prueba de monobob de bobsleigh femenino, una medalla que supone la sexta de su trayectoria en Juegos Olímpicos. La alemana Laura Nolte y la también estadounidense Kaillie Armbruster Humphries completaron el podio.