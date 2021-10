Jasikevicius: "Hay que apoyar al Barça de fútbol y no ser pesimista y poner peor la cosa"

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Sarunas Jasikevicius, ha pedido apoyo para el equipo de fútbol y sus jugadores, sobre todo para aquellos más veteranos que proceden del que seguramente sea el mejor Barça de la historia, entre 2009 y 2015.

"Es momento difícil para los jugadores y hay que apoyarles, no ser pesimista y poner peor la cosa. Ahora es tiempo de demostrar el cariño y apoyar para salir de esto juntos. Porque es muy fácil estar juntos cuando ganan seis títulos, como ellos han hecho", recordó 'Saras' en rueda de prensa antes del estreno de su equipo en la Euroliga.

Confía, en este sentido, en brindar "optimismo" al club desde el baloncesto, pero dejó claro que se debe apoyar al fútbol en estos malos momentos. "Lo del fútbol es un poco un cambio de ciclo y en el Barça no pueden pasar estas cosas. Pero lo vivo como algo bastante normal", esgrimió.

"Estoy de acuerdo con algunos directivos y jugadores que dicen que hay que estar más unidos que nunca. Aunque lo queremos todos, es imposible estar siempre a tope. Hay jugadores que están en su segunda etapa de su carrera y hay que respetarles mucho, por la historia y por lo que nos han dado", defendió a los jugadores.

También se refirió al equipo de fútbol el capitán del equipo de baloncesto, un Pierre Oriola que se definió como "muy futbolero". "Como aficionado y culer que soy me sabe mal la situación. Venimos de años complicados, no he vivido tantos que sean así de complicados desde que tengo memoria, porque he vivido la mejor época desde 2003 que llegó el presidente hasta 2015", se sinceró.

"Es momento complicado, difícil, para todo aficionados y para los jugadores, sobre todo los de casa que muchos están señalados y sé que sienten el Barça como nadie y les sabe mal la situación. Ahora se verá quién sigue en el barco y quién se marcha. El culer es exigente, el club lo es, y hay que ganar todo y sin margen pero el deporte son momentos, también los malos. Estoy seguro que en el futuro nos esperan de nuevo éxitos", auguró.