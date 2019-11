Jaume Doménech: "Quiero afianzar al Valencia como un club ganador"

Publicado 15/11/2019 12:05:58 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero del Valencia CF Jaume Doménech considera su renovación hasta 2023 un "premio a la constancia y al trabajo" que lleva haciendo todos estos años en el club, donde quiere seguir dando "muchas alegrías" como las que vivieron la temporada pasada y afianzar al Valencia como un "equipo ganador".

"Es un paso más en mi carrera, estoy muy orgulloso. Es un premio a la constancia y al trabajo que llevo haciendo muchos años. Estoy orgulloso de poder continuar más años aquí en mi casa. Es muy especial poder venir a grabar el video de la renovación aquí, al campo La Corona, donde pude vivir mis grandes primeras batallas, donde comencé a cogerle amor y pasión a este deporte", afirmó en un video oficial del Valencia CF.

El de Almenara espera poder conseguir "muchas más alegrías" en el club, como la que vivieron el pasado 25 de mayo tras ganar la Copa del Rey ante el Barcelona. "No sería capaz de describir cómo te sientes después de una alegría tan grande. Con esta renovación me gustaría seguir dando pasos de la mano del Valencia, seguir creciendo y afianzar al club como un club ganador. Ese es mi meta y voy a seguir trabajando duro para conseguirlo", aseguró.

"Se me ponen los pelos de punta al pensarlo. Cuando eres pequeño sueñas mucho, yo siempre he sido muy soñador. Siempre he tenido mucha ambición, y he creído mucho en mí. Sabía que era muy difícil, y pensar en que podía ganar un título era un sueño, no pensaba que pudiera hacerlo realidad. Con mucho trabajo, mucha constancia y esfuerzo se ha conseguido, es algo que está ahí para toda la vida", afirmó.

El guardameta del Valencia consideró un "referente" para todos los valencianistas al exfutbolista y campeón de Liga con el club valenciano en el 70/71, José Vicente Forment, con el que ahora puede "compartir momentos" y "aprender de él". "Cuando éramos pequeños, todo el mundo hablaba de él, ahora me puede contar anécdotas y puedo seguir aprendiendo de él", relató.