Jaume Munar: "He mejorado mucho en muchísimos aspectos"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar, que actualmente ocupa su mejor ranking histórico en el número 37 de la ATP, expresó este martes que su mejora a nivel tenístico ha llegado "en muchísimos aspectos", algo que le ha permitido llegar a octavos de final en el Abierto de Estados Unidos, su mejor resultado en un 'Grand Slam', y recibir la llamada de España para disputar la Copa Davis.

"Está siendo una temporada muy positiva. Me estoy encontrando muy bien. Creo que a nivel tenístico he mejorado en muchísimos aspectos mucho. Al final, la madurez de tener ya 28 años, de llevar los años que llevo en el circuito, pues todo ese global se va acomodando poquito a poco y cada vez me siento mejor jugador de tenis, así que muy contento con lo que llevo haciendo", afirmó Munar en declaraciones a los medios de la Rafa Nadal Academy.

El tenista balear representará a España en la eliminatoria de la Copa Davis contra Dinamarca en Marbella este fin de semana, en la que será el español con ranking más alto. "Creo que ha habido muy buen trabajo por parte de todo equipo, y ahora toca ir a por más", apuntó.