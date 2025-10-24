Jaume Munar, semifinalista en Basilea tras la retirada de Aliassime

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar, número 42 del mundo, se clasificó este viernes para las semifinales del ATP 500 de Basilea (Suiza), que se disputa en pista dura bajo techo, por la vía rápida contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, que se vio obligado a retirarse por lesión tras perder el primer set por 6-3 en 46 minutos.

El balear fue superior al jugador nacido en Montreal durante el único parcial que pudo disputarse en la pista central del St. Jakobshalle de la ciudad helvética. Aliassime acusó las casi 2 horas que estuvo en pista el jueves para vencer en dos 'tiebreaks' al croata Marin Cilic y se mostró mermado físicamente, lo que acabó en su retirada tras una primera manga en la que no pidió tiempo muerto médico.

El tercer español del ranking salvó dos bolas de rotura con empate a 1 en el marcador y a partir de ahí creció para terminar venciendo al norteamericano, al que rompió el saque justo en el siguiente juego. Desde ese momento, con 3-1, solo perdió un punto en sus tres turnos de servicio para rubricar el 6-3 que figuraba en el marcador cuando Aliassime decidió retirarse, otorgándole a Munar una plaza en las semifinales del torneo, que se juegan este sábado.

Su rival será el brasileño Joao Fonseca, una de las revelaciones del año. El número 46 de la clasificación mundial derrotó en los cuartos de final a otro canadiense como Denis Shapovalov, que también se retiró cuando perdía 4-1 en el tercer set (3-6, 6-3, 4-1 y retirada).