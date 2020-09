Javi Gracia: "Hice interés en proponer fichajes pero no tiene sentido seguir"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha reconocido que está algo al margen de la política de fichajes al no verle sentido a seguir haciendo propuestas visto que no ha llegado ninguna de ellas, y prefiere dedicarse a entrenar y a mejorar al equipo con el grupo actual.

"Hice un interés grande viendo las necesidades y dificultades del club para proponer fichajes. Viendo la manera de actuar del club, veo que no me corresponde y no tiene sentido seguir en eso, no da resultado. Prefiero dedicar el tiempo a trabajar y entrenar, y si me tienen que consultar algo, estoy abierto", manifestó a los medios.

En rueda de prensa, aseguró que no se calla ninguna novedad, porque no la hay. "No es que me muerda la lengua, realmente no tengo nada que decir. Me insistís, y no tengo nada que decir. Os doy la información que tengo. Decir más corresponde a otra persona, no a mí", apeló.

Además, no sabe si el director deportivo está al corriente de los movimientos venideros. "Con Miguel Ángel Corona hablo todos los días. No hay comentarios de su parte de lo que se va a hacer en los próximos días. No sé si está al cien por cien al tanto de todo, o si tampoco lo está. Trato de ayudar con lo que se me pida, pero ahora estoy un poco al margen", reiteró.

"Cuando tengamos la plantilla, necesitaremos tiempo para ver cómo estamos compitiendo. Se nos han ido los jugadores importantes que se han ido, no hay fichajes. Vamos a intentar llegar lo más alto posible, vamos a ver dónde nos pone la competición", opinó sobre la temporada.

"Lo que más me preocupa y ocupa es el juego del equipo. Lo demás, no depende de mí. Espero y confío en que se van a incorporar nuevos jugadores que nos hará mejores. Y que podamos mejorar el juego al tener más opciones y entrar en una dinámica más positiva", reiteró en este sentido.

De momento, tiene claro que al equipo "le faltan bastantes cosas". "No todas ellas son achacables a la falta de jugadores que tienen que venir. Debemos asumir la responsabilidad en cuanto a que tenemos jugadores ausentes, pero debemos mejorar porque tenemos capacidad para hacerlo mejor. Luego, veremos las incorporaciones", manifestó.

Por otro lado, tras sumar 4 puntos en las tres primeras jornadas de LaLiga Santander, confía en "ir mejorando día a día". "Ese sí es mi trabajo y a eso le dedicamos tiempo y ponemos la máxima voluntad. También es el comienzo, y hay que ser crítico y exigente pero también ser optimista", apuntó.

"Me encuentro bien en el estado anímico, con ilusión por ganar el próximo compromiso y de ayudar a mis jugadores. Anímicamente estoy bien, con esas ganas e ilusión de los comienzos, tres partidos son pocos y queda mucha Liga por delante", se sinceró.

Una mejora que quiere ver ante la Real Sociedad. "Preferiría centrarme en el próximo partido, y darle la importancia que tiene porque la Real Sociedad es de los equipos que mejor juegan en LaLiga. Me centro en mi trabajo", reiteró.