Javi Gracia: "Me gustaría ampliar contrato, ir a posiciones altas y ganar títulos"

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha reconocido que intentará ser ambicioso pero no en exceso y luchar para conseguir tiempo en el que mostrar su proyecto, por lo que espera cumplir los dos años de contrato y poder ampliarlo para escalar a posiciones altas y ser dignos de ganar títulos.

"Me gustaría cumplir mi contrato y ampliarlo y ayudar al club a seguir creciendo, ir a posiciones altas e incluso ganar títulos, si somos merecedores. Se juntaron nuestros caminos y es el inicio de algo que sea bueno y duradero", manifestó en su presentación.

En ella, aseguró ser un "afortunado" por entrenar al club 'che'. "Aprecio y quiero a mis anteriores equipos, si hoy entreno al Valencia es por ellos, me han ayudado a ser lo que soy. Ahora el Valencia es mi equipo, lo voy a defender y quiero que el aficionado sienta como suyo el proyecto", se sinceró.

"No soy un funcionario, soy entrenador, y vengo a hacer mi trabajo. Posiblemente no esté toda mi vida en el Valencia, es algo irreal, pero me gustaría desarrollar mi trabajo para que el aficionado esté contento y el jugador rinda a su nivel. Me gustaría que todo fuera más favorable, pero si no es así, no importa tanto la opinión de gente que no te conoce, cuando llegas. Es más importante la opinión fundamentada", aportó.

Entre sus objetivos, ganar partidos y ganarse tiempo. "No hay mayor ambición que tratar de ganar todos los partidos, es lo que vamos a intentar hacer. Decir que vamos a quedar en una posición u otra, no nos lleva ni nos ayuda a llegar a ningún sitio. Quiero ser exigente en el trabajo y crear las condiciones necesarias para que las cosas se den", aportó.

"Cada vez los ciclos se acortan más. Un entrenador quiere tener tiempo para hacer su trabajo. Sin tiempo, no eres capaz de demostrar lo que quieres. Para tener tiempo, necesitas resultados. Es una conjunción de cosas, como empezar bien para tener resultados y crear un ambiente favorable para sumar y tener tiempo para mostrar lo que quieres", se explicó.

Pero reiteró que ambición, aunque comedida, no faltará. "Hay que querer hacer las cosas bien para tener más opciones de ganar más partidos. Hablaría de ser ambiciosos en nuestros objetivos, pero también moderados en nuestras expectativas. Cargarnos de inicio con una mochila que no nos corresponde, no nos va a ayudar. Pero seamos ambiciosos en el verde y en cada entrenamiento", manifestó.

"Decir qué tiene que mejorar implica el ser crítico con etapas anteriores, lo que han hecho profesionales de gran nivel, entrenadores o jugadores, y no me parece correcto. Me gustaría ser un equipo intenso, agresivo en campo contrario con y sin balón. Que pudiéramos dominar el partido también sin balón. Tener equilibrio en ataque y defensa, que se registre en las cifras", comentó sobre qué espera de su equipo.

Eso sí, en cuanto a refuerzos, fue lo más precavido posible. "Nos espera una pretemporada, al resto también, con mayor incertidumbre que en temporadas anteriores. Las intenciones de todos van a ser firmar ciertos jugadores, muchas veces no va a depender solo de las intenciones propias. Estoy preparado para trabajar con los jugadores que tenga", argumentó.

"No tengo ninguna lista de jugadores que no vayan a continuar. Entiendo que en el club, dada la situación, haya incertidumbre por el mercado. Decir que unos jugadores no van a continuar no nos ayuda para nada. Entiendo que el club tendrá una decisiones tomadas y yo daré mi opinión en cuanto a lo que considero mejor, y trataremos de llegar a acuerdos buenos para el club", añadió.

No quiso entrar a detallar sobre jugadores, ni siquiera sobre si el capitán Dani Parejo seguirá o no en el club. "Es un tema que está manejando el club. El próximo día 10 vuelve la plantilla, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Hablar ahora de ello, no nos ayuda. Es un tema que el club está manejando", aportó.

Por su parte, el presidente del club, Anil Murthy, destacó el "prestigio" de su nuevo entrenador. "Tiene un reconocido prestigio, tiene el mérito de construir un equipo fuerte, con mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes. Es un profesional valiente y capacitado para integrar y dar oportunidad a los jóvenes. Le he visto ilusionado y convencido de ayudar al Valencia a volver al lugar que le corresponde. Seguro que juntos volveremos a dar alegrías a nuestros aficionados", apeló.