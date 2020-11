Javi Gracia: "Vamos con la mentalidad de ser ambiciosos para intentar ganar al Real Madrid"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, aseguró que jugarán ante el Real Madrid este domingo en Mestalla (21 horas) "con la mentalidad de ser ambiciosos para intentar ganar" al conjunto blanco en la novena jornada de la Liga Santander, además de explicar que "no hay excusas" pese a la marcha de Kondogbia al Atlético de Madrid con la temporada empezada.

"El Real Madrid juega muchos partidos, en mi opinión no es fácil el calendario con rotaciones, competiciones europeas... Es muy difícil mantener el mismo nivel en todos los partidos, es cierto que los rivales les han quitado puntos, tratamos de analizar y ver que desde el buen orden defensivo y la manera de atacar con nuestras virtudes podemos hacer daño en posesión de balón, contraataques, balón parado...", dijo Gracia.

"Tenemos que manejar muy bien los diferentes registros para conseguir puntos. Vamos con la mentalidad de ser ambiciosos para intentar ganar y sobreponernos al Real Madrid", añadió el técnico 'che', que considera el partido como una "oportunidad". "El rival nos da un poco igual, es una oportunidad para nosotros. Somos conscientes de la exigencia que tiene el partido, pero nos estamos quedando con peores resultados de lo que merecemos", agregó.

"Al equipo lo vemos con buenas sensaciones, con muy buena actitud por parte de todos, quiero agradecer lo que nos aportan los embajadores, que estuvieron con los jugadores el otro día. Lo agradecemos, tratamos de generar ese ambiente positivo, esa unión para afrontar el próximo partido y tratar de darle continuidad a las buenas sensaciones a ser posible acompañadas de buenos resultados", comentó Gracia.

Preguntado por cómo jugarán ante los merengues, el entrenador del Valencia dijo que intentará "aprovechar esas virtudes de velocidad y contraataque porque los equipos de este perfil son dominadores de posesión y territorialmente, una de las mejores opciones esa esa, aprovechar el espacio que dejan a la espalda y tratar de ser rápidos en las transiciones".

"Me gustaría manejar bien los momentos del juego, pero el balón parado será importante, podemos manejar el ataque directo o el combinativo. En el transcurso del partido contra el Getafe cuando estuvimos con igualdad creo que lo hicimos bien, luego con un hombre menos te ves obligado a replegar y aprovechar las virtudes de contragolpe que nos dieron dos opciones muy claras de matar el partido. Me gusta la idea de contraataque, pero para otros momentos de partido tenemos que dominar otros registros", explicó.

En relación a las bajas de Casemiro y Hazard, positivos por coronavirus, afirmó que poco cambia al esquema de Zidane. "Las ausencias de esos jugadores harán que otros jugadores que no participaban tanto asuman esa responsabilidad. Todos son grandes jugadores, muchos de ellos internacionales y posiblemente la baja de Casemiro les hará tener un mediocentro no tan específico que asuma esas tareas de equilibrio, pero las asumirá otro jugador".

"Todas las opciones las considero de un nivel muy alto y estarán en buen ritmo de competición. El equilibrio del equipo puede ser diferente, pero ganarán en otras cosas. En cualquier caso, serán un equipo súper competitivo y que nos hará mostrar nuestra mejor cara", manifestó Gracia, que también fue preguntado por la salida de Kondogbia al Atlético.

"No quiero volver a tratar esos temas. No creo que sea bueno para mí ni para el equipo hablar de jugadores que no están. No quiero perder ni un segundo hablando de lo que no tenemos, sino de los jugadores que tenemos para el próximo partido. Hablar del mercado de invierno es algo impensable en estos momentos porque mi trabajo es sacar el mayor rendimiento de lo que tengo. Para ello intento tener las menores distracciones posibles. Me tengo que centrar en mi equipo y sacar buen rendimiento", apuntilló.

En otras cuestiones, el preparador valencianista dijo que Guedes y Kang In pueden salir juntos de inicio aunque no sea habitual. "Pueden jugar. A principio de temporada veíamos a Guedes con más opciones en banda izquierda que en punta, arriba tenemos más opciones, si lo queremos situar ahí entra como una variante más".

"Pueden jugar los dos juntos, pero tenemos que buscar el equilibrio del equipo, cuando ha jugado Guedes como segundo punta no ha jugado Kang In, aunque esa es en mi opinión su posición ideal. Son compatibles, pero siempre y cuando el resto del equipo esté equilibrado para soportar trabajo defensivo y al mismo tiempo tener opciones en ataque", sentenció.