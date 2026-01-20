Javi Lerga: "La semifinal es un estímulo importante y una prueba de fuego"

Javier Lerga, head coach of Athletic Club, looks on during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Athletic Club de Bilbao at Alfredo Di Stefano stadium on January 13, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Javi Lerga, expresó este martes que la semifinal ante el FC Barcelona de la Supercopa de España es "un estímulo importante y una prueba de fuego" para el conjunto vasco, en un duelo que será "tremendamente complicado" por jugar contra "el mejor equipo de la Liga" que servirá de "aprendizaje".

"Estamos bien, es verdad que el traspiés del otro día (en Tenerife, 0-5) nos deja un poco tocados porque no lo esperábamos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado contra el Tenerife allí, un equipo que apenas había perdido dos partidos, que apenas encajaba goles, y creo que el equipo estuvo bien en la primera parte y lo que son los matices de poder ponernos por delante en dos ocasiones fue al revés", analizó en la previa del partido que se jugará este miércoles (19.00) en Castalia.

Frente al Tenerife, el Athletic cometió "errores impropios" después de "tres meses muy bien a un nivel competitivo muy alto", y ahora toca "lidiar con ello". "Ya es historia porque ahora no tenemos tiempo de reacción y tenemos que poner las pilas ya para el partido mañana, sabiendo que es tremendamente complicado ante el mejor equipo de la liga. Vamos a tratar de competir, de retomar la senda, de estar muy bien a nivel competitivo y tratar de sorprenderles", defendió.

El equipo bilbaíno se enfrenta al que puede ser "el mejor del mundo", "un rival que está marcando el camino" en el fútbol femenino en España. "Es un referente, con un plantel de jugadoras de altísimo nivel. Muestra de ello es que han tenido bajas importantes a lo largo de la temporada y las están cubriendo con gente de abajo que está demostrando que está muy capacitada", elogió.

"Lo preparamos haciendo cosas que no veníamos haciendo, porque somos un equipo que hemos llevado la iniciativa del juego, probablemente mañana no vamos a tener esa capacidad, porque el rival, con la fortaleza que tiene, te limita mucho, pero sí que nos va a servir para otras muchas cosas", señaló.

Para Lerga es "muy importante que el equipo sea consciente de la importancia de jugar este tipo de partidos" y se centre también en "el cómo". "Que nos sirva de crecimiento. Somos conscientes de contra quién jugamos, pero pase lo que pase tiene que ser un aprendizaje para nosotras, somos el equipo con la media más joven de edad de toda la liga y para ellas es un estímulo importante y una prueba de fuego", advirtió.

"Somos conscientes de que es muy difícil, pero también tenemos la ilusión de poder pasar. ¿Y cómo se recupera? Pues a marchas forzadas, somos conscientes de que fue un partido donde hicimos muchas cosas bien, donde las cosas que hicimos mal las hicimos rematadamente mal y que creemos que el resultado fue excesivo (en Tenerife). Pero hay que olvidarlo, hay que pasar página, quedarnos con lo que podemos mejorar, que ya lo hemos hablado, y a partir de ahí tratar de estar bien", comentó.

Y recordó la victoria en Valdebebas frente al Real Madrid. "Vimos cómo fuimos capaces de competir ante un muy buen equipo, de primer nivel, y lo hicimos realmente bien. Nuestro objetivo del partido mañana es estar muy bien a nivel defensivo, tratar de jugar nuestras bazas en lo que viene siendo situaciones de balón parado y de contraataque y, sobre todo, ser capaces y tener la capacidad de demostrar esa resiliencia y esa capacidad de aguantar los envites del Barcelona", analizó.

"Estamos en alto rendimiento, a merced de los resultados, pero para nosotros el proceso también es muy importante. Mañana probablemente vamos a estar sometidas a varias fases del partido, pero tenemos que ser capaces de sostenernos en esos momentos de dificultad y tratar de seguir manteniéndonos en el partido", agregó.

Lerga avanzó que Adriana Nanclares, después de "un golpe fuerte" no estará en la semifinal, y admitió que la plantilla está "con mucha fatiga", después de "un mes bastante cargado de partidos". "Pero es una competición nueva, tenemos ese aliciente de ser la primera vez que la jugamos. Estamos con esa ilusión de debutar en esta competición", celebró.

Finalmente, Lerga avanzó una primera semifinal "muy igualada" entre Atlético de Madrid y Real Madrid. "El Atlético está en una dinámica un poquito más de bache a nivel de resultados, pero es un equipo con la capacidad de poder hacer daño al Real Madrid, que también tiene una plantilla muy amplia, muy competitiva. El partido se decidirá en detalles, el aspecto anímico tiene importancia, no deja de ser una semifinal, te juegas un título y para ellas es un derbi, con lo cual entiendo que habrá máxima igualdad", concluyó.