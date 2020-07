Javi López: "Asumimos toda la culpa del descenso"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Javi López lamentó la derrota ante el FC Barcelona (1-0) que ha supuesto la pérdida de la categoría y no tuvo excusas para explicar que la plantilla perica asume "toda la culpa del descenso".

"Estoy muy orgulloso del partido que hemos hecho, del trabajo de mis compañeros y de la infinidad de ocasiones que hemos tenido para que el resultado fuese otro. Pido disculpas a nuestra afición por todo lo que le estamos haciendo pasar. Son momentos duros para nosotros tras una temporada en la que nada ha ido bien", indicó en declaraciones a Movistar.

"También quiero dar las gracias a los aficionados porque -a pesar de que no hemos estado bien- siempre han estado con nosotros. Pedimos disculpas otra vez y tenemos claro que volveremos a Primera más fuertes. Lo mínimo que podemos hacer es pedir disculpas", insistió Javi López.

"Asumimos toda la culpa, nosotros somos los más responsables de lo que ha sucedido. Somos los que jugamos. Sabemos que esto es muy difícil pero nos tiene que servir para volver más fuertes. Que lo tenga claro todo el mundo porque un perico siempre se mantiene arriba", espetó.

Por último, Javi López dijo que "la imagen ha sido diferente" a la de los últimos partidos, pero "de nada vale". "El resultado no es justo por las ocasiones, me quito el sombrero ante mis compañeros, pero no vale si no ganas. Aun así me voy orgulloso de mi equipo", finalizó.