Javi López: "Hay que estar más unidos que nunca"

El defensa y capitán del Espanyol, Javi López, eludió opinar de las duras palabras hacia la plantilla del entrenador Pablo Machín tras la derrota de este domingo ante Osasuna y aseguró que deben estar "más unidos que nunca" y que la plantilla está "supercomprometida" y es "muy profesional".

"Estoy aquí para hablar de la situación del equipo, pero no voy a entrar a valorar las palabras del mister ni de ningún compañero. Es una situación delicada, bastante difícil, y lo único que podemos hacer es estar más unido que nunca los jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición y que nada interfiera", subrayó Javi López este lunes en rueda de prensa.

El lateral remarcó que "no hay un único culpable" del actual momento 'perico'. "Lo somos todos y está en nuestra mano revertir la situación", apuntó. "Sinceramente no", replicó preguntado por si veía falta de actitud. "Esta es una plantilla supercomprometida y muy profesional, y entre todos lo sacaremos adelante. No creo que haya otros problemas, ha venido una crisis deportiva, pero tenemos que remar todos juntos", añadió.

"Si vemos un jugador que está cabizbajo o triste, es nuestra responsabilidad y deber el decirle que aquí nadie baja la cabeza", prosiguió López. "Cuando llegan resultados negativos es normal que la gente esté dolida, pero no vamos a permitir que nadie se rinda. Este club tiene 119 años de historia y los que llevamos más año somos los encargados de transmitírselo a los demás.

El capitán espanyolista recordó que él ya ha vivido situaciones similares. "Esta es la que más me preocupa porque es la que nos compete ahora. Queda mucha liga por delante, pero nos tenemos que poner manos a la obra y cuando llegue mayo, lloraremos o reiremos", afirmó.

"Soy uno más, el capitán y asumo mi responsabilidad como todos", recalcó el defensa sobre su comparecencia pese a que no ha jugado demasiado esta campaña. "No estoy disfrutando de minutos, pero que nadie dude de que por jugar menos voy a bajarme de este barco. El Espanyol es mi casa y está en mi corazón, y si estando aquí sumo un granito de arena, así será siempre", ahondó.

El andaluz tampoco cree que falta un líder. "El año pasado cuando te metes en Europa no se decía y cuando no ganamos durante diez partidos, sí. Cuando vienen bien dadas todos son halagos que a veces destruyen y si no, críticas que a veces se hacen sin conocimiento de lo que pasa dentro", advirtió.

Finalmente, Javi López no le dio demasiada importancia a que el próximo partido sea la visita al Real Madrid. "Ahora mismo vamos en una situación en la que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. En una situación parecida a la de ahora fuimos al Bernabéu y empatamos", sentenció.