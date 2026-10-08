Javi Rodríguez amplía su contrato con el RC Celta hasta 2030

Archivo - Javi Rodriguez of RC Celta de Vigo in action during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and RC Celta de Vigo at San Mames on May 17, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta anunció este jueves que ha alcanzado un acuerdo con el defensa español Javi Rodríguez para ampliar su vinculación hasta junio de 2030, dos años más de los que tenía firmados desde el 2024, renovando "así su compromiso con el club que le vio crecer y en el que se ha consolidado como una pieza importante para Claudio Giráldez".

El de Poio (Pontevedra) llegó a A Madroa con tan sólo siete años y ha ido superando todas las etapas en la cantera del conjunto gallego, con cuyo primer equipo debutó el 1 de noviembre de 2023, en una eliminatoria de Copa del Rey ante el Turégano CF, y en LaLiga EA Sports en agosto de 2024 ante el Deportivo Alavés y con Claudio Giráldez como técnico.

La pasada campaña disputó 33 partidos del campeonato doméstico, 28 de ellos como titular, y doce de la Liga Europa, llegando incluso a debutar con la selección española en el amistoso del pasado 4 de junio ante Irak en A Coruña. Esta campaña ha participado en cuatro choques ligueros y en el único de la competición europea por lo que ha superado los 90 encuentros oficiales (93) con el primer equipo celeste.

"Con esta renovación, el Celta reafirma su apuesta por el talento 'Feito na Madroa' ('Hecho en A Madroa') y asegura la continuidad de un futbolista con salida de balón, lectura del juego y valentía, que representa como pocos los valores de 'A Canteira'", señaló el RC Celta.