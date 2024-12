Javier Fernández: "El patinaje necesita más ayudas en España, jugamos con 'palos y piedras' ante países con 'misiles'"

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expatinador Javier Fernández, doble campeón del mundo y bronce olímpico, ve "muy complicado" que el patinaje español encuentre un relevo generacional "más ayudas" porque en la actualidad España compite "con 'palos y piedras'" contra países que lo hacen "con 'misiles'" por su mayor inversión; mientras que, en lo personal, tiene claro que para él fue "bastante importante" conseguir aquella medalla en los Juegos de Invierno de 2018 y quitarse "esa 'espinita'".

"Es muy complicado. Si no tenemos pistas de hielo, mejores instalaciones, más dinero y más ayudas, es imposible. Somos uno de los pocos deportes olímpicos que no tiene una pista de hielo en un Centro de Alto Rendimiento en toda España. Nosotros jugamos con 'palos y piedras', mientras que en otros países están jugando con 'misiles'", comparó Javier Fernández en una entrevista concedida a Europa Press tras un acto organizado por Jeep España en la Pista de Hielo 'Javier Fernández' en Madrid.

Para el madrileño, el equipo español lucha en desventaja "contra países que llevan las riendas" del patinaje por la falta de inversión. "Al final para nosotros siempre se nos va a hacer más cuesta arriba, a no ser que nos juntemos todos y Se nos hagan cosas. Pero es que está muy complicado, estamos en la Edad de Bronce", criticó.

Y así es difícil que pueda salir otra figura como él, oro mundial en 2015 y 2016, bronce olímpico en 2018 y siete veces consecutivas campeón de Europa (2013-2019), éxitos de los que se queda con "la medalla especial" de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. "Llevaba detrás de ella dos olimpiadas ya y venía de un cuarto puesto. Es cada cuatro años y es mucho más complicado en unos Juegos Olímpicos, entonces quitarme esa espinita fue bastante importante", aseveró.

No haber conseguido el oro en los Juegos "no" lo ve como una espinita clavada porque lo que quería era "esa medalla olímpica". "No me importaba que fuera de plata, de bronce o de oro. Obvio que si hubiese sido de oro pues mejor, pero estoy muy contento y orgulloso con mi medalla", admite Javier Fernández que asegura que la presea de bronce "es el alma de la casa, nadie puede tocarla sin permiso".

En 2026 se celebrará una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno donde el equipo de patinaje española "es menor" que cuando competía y "eso no es buena señal", aunque confía que "puedan salir otros deportistas que puedan clasificarse". "Esperemos que podamos, por lo menos, tener buenas posiciones. Tenemos buenas parejas de danza que a lo mejor pueden optar por acercarse al podio. Una medalla yo creo que está muy complicado, si nos dan esa alegría. Ojalá, pero la veo un poquito complicada", considera.

"LA NECESIDAD DE TRANSFERIR" TODO LO QUE APRENDIÓ EN EL PATINAJE

Ahora, tras la retirada en 2019, el español se dedica entre otras cosas a promocionar el patinaje con "las pistas de hielo en Madrid en las Navidades" como la que está instalada en la plaza de Colón. "Otra de las cosas es que doy clases como entrenador, no solo en España, sino también en otras partes del mundo. Y luego también sigo haciendo algunas exhibiciones y espectáculos", añadió.

"El patinaje me aporta la necesidad de querer transferir todo lo que yo he aprendido y todas las cosas que sé a otras personas para intentar hacerles la vida del deportista un poco más fácil, que nunca va a ser fácil, pero un poco más fácil. Al final, eso es una de las cosas que yo creo que me nació cuando decidí empezar a dar clases. Lo hago con mucha ilusión, me gustaría hacerlo de una manera más constante, más estable, pero todavía no se puede", explicó.

Lo que más echa de menos de la competición es "la rutina de entrenamiento y de tener todo estipulado", pero sobre todo anhela "saber lo que vas a hacer ese día, esa semana, ese mes". "Echo de menos el ver a muchos de los patinadores, mis compañeros de competiciones cuando nos juntábamos todos y hablábamos. Al final dentro de este deporte, hay un buen compañerismo, a nivel general, y nos llevábamos todos superbien. Tengo muchísimos amigos", comentó.

Algo muy característico en los programas de competición de Javier Fernández eran las mimetizaciones en personajes históricos como los de Don Quijote, Jack Sparrow, Charles Chaplin, Elvis Presley o Fígaro. "Me gustaba tener este tipo de estilos, este tipo de programas de competición, porque a mí me divertían más. Al final tenía algo a lo que asimilarme, algo a lo que interpretar. Como competidor me gustaban más las coreografías, no era lo mismo que patinar una música plana, una que a lo mejor que no tiene ningún personaje o historia detrás", afirmó.

A pesar de la dificultad para elegir uno, se queda con Charles Chaplin. "Me parece un personaje brutal, un maestro y al final los programas que hacía a la gente les encantaba, a mí me gustaban y yo creo que es uno de los programas más icónicos que he tenido", remarcó el expatinador.

"EL PATINAJE ES MUY BONITO, MUY DURO Y DONDE MERECE LA PENA EL ESFUERZO"

Por otro lado, el doble campeón mundial reconoce que "en absoluto" entraba dentro de sus ideas tener una pista con su nombre en Madrid, ni todo lo que ha conseguido en el patinaje. "Creo que al final el poder haber hecho estas cosas da también un poco de apoyo a lo que es el propio deporte. No me imaginaba haber sido campeón de Europa, ni del mundo, ni todas las medallas que tengo. Y por supuesto, no esperaba tener una pista de hielo", confesó.

En este sentido, Javier Fernández recomienda a los padres apuntar a sus hijos a patinaje porque "se trabaja con música y el cuerpo que no es común". "Tiene parte artística y un poco más interpretativa. Al final, cuando suena la música, nosotros tenemos que intentar interpretar. Entonces, creo que tiene esa parte de arte que no lo tienen muchos otros. Es un deporte muy bonito, muy duro, que a veces hace mucho frío, pero que merece la pena el esfuerzo", puntualizó.

Para todas aquellas personas que se acercarán a la Pista de Hielo 'Javier Fernández' en Madrid, aconseja que vayan "con cuidado y que se abrochen bien los patines" porque hay que evitar "lesiones". "Al final cada uno tiene que ir a su velocidad, a su nivel e intentar siempre tener el cuerpo hacia adelante un poco, porque tenemos las manos, no queremos caernos para atrás que no tenemos manos", manifestó.

"Muchos consejos, pero sobre todo que tengan cuidado, que sobre todo lo pasen bien, lo disfruten y que poco a poco si van viendo más, ya podrán arriesgar, pero no queremos que vengan aquí y se hagan daño, eso es lo que no queremos. Queremos que repitan", reiteró.

El madrileño cree que este tipo de actividades "está bien" para que la gente conozca este deporte. "Seguramente que pasen muchas personas y digan 'oye, pues a lo mejor puede ser un deporte en el que puedo echarle más horas'. Al final sigue siendo un deporte que sabemos que el deporte es saludable, entonces la práctica a nivel profesional o a nivel entretenimiento siempre está bien", manifestó.