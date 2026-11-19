El presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto al presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en un encuentro previo al derbi que se disputa el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido un encuentro con el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, previo al derbi que se disputa el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 18.30 horas.

El objetivo del encuentro ha sido "remarcar la importancia de la convivencia, la deportividad y el respeto entre aficiones", por lo que la cita en el Centro Comercial Lagoh se ha desarrollado bajo el lema 'Juega Limpio'

En este sentido, las tres instituciones han reivindicado la convivencia, la deportividad y el respeto entre aficiones de cara al partido. "Son 90 minutos de disputa, 90 minutos donde hay mucho en juego pero después hay 365 días en los que béticos y sevillistas tenemos que seguir conviviendo", ha defendido el presidente de la Diputación.