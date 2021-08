Javier Reja roza las medallas en la final de scull

TOKIO, 29 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El español Javier Reja brilló este domingo en la primera final paralímpica de su carrera y logró una óptima cuarta posición en la modalidad de scull (PR1M1X) del remo de los Juegos que se están disputando en Tokio, aunque por momentos coqueteó con una histórica medalla.

El sevillano, que en Río de Janeiro (Brasil) hace cinco años compitió en piragüismo y no pudo acceder a la lucha por las medallas, estuvo en la pelea por subir al podio tras comenzar con mucha fuerza y situarse en la segunda posición.

Reja consiguió mantener esa posición y afrontó los últimos 500 metros con buenas posibilidades de lograr un metal, pero no pudo contener en este tramo final al australiano Erik Horrie, plata en 2016 y cinco veces campeón del mundo, ni al brasileño Rene Campos Pereira, que le sobrepasaron. El remero español firmó un tiempo de 10:06.73 y se quedó finalmente a menos de dos segundos del podio paralímpico.

"Bueno era lo esperado, sabíamos que el ucraniano (oro) tenía un 'puntito' más, pero veía la plata alcanzable. Sé que mi primer 1.500 lo hago bien y los primeros 1.000 metros los he hecho a tope, los siguientes 500 aguantar y los últimos subir lo que el cuerpo nos permitiese, pero no podía más", aseguró Reja en declaraciones facilitadas por el CPE.

El español también indicó que le perjudicó algo que hubiese "viento en contra" y que le cambiasen, por normativa, "de la calle 1 a la 6". "Ahí, hubiésemos luchado más, pero el balance es bueno y no podemos pedir más. Cuando me he visto luchando por la 'chapa' me he dicho de sacar fuerzas de donde hubiese, pero la de 'chocolate', yo que soy de dulce, sabe a oro", sentenció en tono bromista.

Por su parte, la tripulación del cuatro con timonel mixto formado por Enrique Floriano, Josefa Benítez, Verónica Rodríguez y Jorge Pineda, con Estibaliz Armendáriz de timonel, disputó también la final 'B' y terminó en un quinto lugar (8:12.51) que confirma su progresión a lo largo de esta cita de la capital japonesa, la segunda competición internacional en la que participaba.