Javier Tebas: "Los clubes españoles son el alma del 'Team España' y del ADO y las medallas se las ponen otros"

Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, hizo hincapié este martes en la importancia de los clubes españoles para el deporte español, a los que considera "el alma" de programas como el 'Team España' o el ADO, pese a que "las medallas se las ponen otros", mientras que defendió la importancia del acuerdo con CVC y confirmó que no tendría intención de afrontar un nuevo mandato si ha conseguido encauzar "retos" como los de "la gobernanza y la lucha contra la piratería".

"Los clubes dan una cantidad importantísima para el deporte español, casi 50 millones de euros al CSD, son el alma del 'Team España', del ADO, de muchísimo dinero que llega a atletas de elite del deporte español. Es triste ver como se hace caso omiso de donde viene ese dinero y las medallas se las ponen otros cuando el trabajo lo hacen otros", aseveró Tebas en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Mondo, Universidad Camilo José Cela, Joma y Loterías y Apuestas del Estado.

El dirigente continuó siendo crítico con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, por sus palabras en el Senado donde dijo que "iba a reformar" la ley de 2015 de reparto de derechos audiovisuales, "sin consultar a los clubes" y poniendo como razón la "transparencia". "Nos hemos sometidos a cuatro auditorías, somos perfectamente transparentes, no se puede comprar el discurso de un club", indicó.

En este sentido, también remarcó que LaLiga no ha intentado expropiar sus derechos audiovisuales al Real Madrid como cuenta su presidente Florentino Pérez. "LaLiga intentó consolidar lo que habían ganado los tribunales para los clubes. Cuando hablábamos con el CSD de entonces DE las reformas estatutarias se oía lo siguiente que iban a hablar con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Era una, el Real Madrid, o los dirigentes del Real Madrid. Eso no puede ser, o somos conscientes que esto no puede ser o acabarán destruyendo el fútbol, que es el objetivo fundamental", aseguró.

Tebas dejó claro que le gustaría que tanto él como el fútbol fuesen ser "mucho más influyentes" de lo que son y que "nadie" le puede hablar de "responsabilidad institucional". "Eso es no mentir para alertar de peligros de decisiones o personas porque si no el hecho grave se acaba produciendo y entonces ya no hay vuelta atrás", apuntó.

El mandatario defendió el acuerdo con el fondo internacional CVC, que además de ayudar en la reforma de los estadios, aporta "algo que no se ve que es la entrada de otro tipo de inversión para financiar al fútbol español. Aporta dinero, inversión en infraestructuras y libertad y claridad ante otros tipos de inversores para los que España era un lugar para poder venir a invertir", detalló.

"No estamos hablando de un tema de financiación, no estamos hablando de un 7, un 8 por ciento, eso son los que quieren destruir. Estamos hablando de inversión, crecimiento, más asistencia, más audiencias y eso gran parte es el Plan Impulso y gran parte de culpa o de ventaja la tiene CVC", añadió al respecto.

"SOMOS LA ÚNICA LIGA EUROPEA QUE HA CRECIDO EN DERECHOS AUDIOVISUALES"

Otro punto de defensa en su discurso inicial que el de la importancia de tener un 'tender' audiovisual que les va a dar "estabilidad durante las próximas siete temporadas" y dio las gracias a DAZN y Movistar por "confiar" en su producto y en los clubes.

"No ha sido fácil. Estamos hablando de muchísimo dinero. El acuerdo con Movistar por cinco partidos y con DAZN por cinco partidos nos ha supuesto un crecimiento de un 6 por ciento en los próximos cinco años, y el acuerdo con HORECA, un crecimiento del 30, y uno por LaLiga Hypermotion, un 40. En total es un nueve 'y pico' que va a dar estabilidad al fútbol español, pero también al deporte español o a las Territoriales", subrayó.

Tebas insistió en que España "es un país diferente" a Inglaterra, Italia, Alemania y Francia y que por ello "es imposible tener mismas cuantías", pero que LaLiga ha sabido "crecer" mientras que otras ligas han perdido valor. "Somos la única de Europa que ha crecido en sus derechos audiovisuales", añadió, recordando que el Gobierno de Reino Unido ha creado un regulador independiente "para controlar el despropósito que es la Premier" a nivel económico.

Todo gracias en primer lugar a "la estimable colaboración de los clubes" con la que han logrado mejorar "el producto audiovisual" y el aumento en la asistencia a los estadios. "Para los que decían que el fútbol estaba muerto y que la gente no iba al fútbol, no es como otros que quieren que siga menos vivo", advirtió con ironía.

De cara al futuro, no esconde que tienen retos "complicados" como es el de "la gobernanza" y "quien decide nuevas competiciones y nuevos formatos, o cómo afecta el reparto económico a las ligas nacionales, que son el motor económico de la industria del fútbol". "Nuestra liga sigue siendo competitiva y a los resultados me remito de esta temporada y de las pasadas, pero tenemos que ver lo que está pasando en otras ligas medianas y pequeñas para ver qué va a pasar en el futuro", avisó.

También está la "inmensa labor en la lucha contra la piratería". "Seguimos trabajando y vamos a seguir desenmascarando organizaciones mafiosas en piratería, como ya hemos hecho en los últimos meses. Y vamos a seguir sin tregua y sin lucha contra las grandes tecnológicas que la favorecen", aseveró, dando las gracias a "la inestimable colaboración y el apoyo" que les ha dado la Comisión Económica del Congreso.

En este sentido, reiteró que el fútbol no es caro y que ese sea el motivo que favorezca la piratería. "El precio del fútbol no lo pongo yo, el fútbol es barato porque va empaquetado con muchas más cosas. La piratería debe acabar al cien por cien, el 60 por ciento me parece poco. Anunciaremos en breve una resolución importante en temas de 'VPN', pero es un tema que va surgiendo y aumentando y no hay que parar", manifestó.

SU FUTURO EN LALIGA

Y en ese futuro, no sabe si estará al frente de LaLiga. "Si los retos de la gobernanza y la piratería están avanzados no me presentaría, me lo pensaría y mucho. Esta vez para aguantar los cuatro años pedí un bonus, estar al frente de LaLiga no es nada fácil, uno se cansa", recalcó Tebas, que confirmó que tiene "ofertas", principalmente desde "el mundo audiovisual o la lucha antipiratería".

"No es verdad que gane 5,4 millones, son algo más de tres, pero el sueldo lo ponen lo clubes y también hay que ver y valorar el trabajo y los resultados. Mi amigo de la MLS cobra 25, el de la NBA, 50. Es mucho, sí, estoy agradecido, para mí el dinero no es lo más importante, ni lo ha sido nunca, ni lo va a ser ahora", sentenció.

Además, está el aspecto familiar que "está aguantando todo lo que se está diciendo constantemente de él". "Pero a mí no se me ha elegido para estar cómodo, se me ha elegido para decir y hacer lo que pienso", concluyó al respecto.

Por otro lado, cree que la demanda de la Superliga a la UEFA se ha hecho para "crear estado de 'shock'" y que tiene "poco recorrido". "En esa demanda el formato no tiene nada que ver con el actual, que lo han cambiado cuatro veces, no es nada serio, es imposible pedir con eso daños y perjucios. Se busca ruido y presión, se piensa que porque la pone el Real Madrid es porque saben de todo y muchas veces no saben de todo o de nada", puntualizó.

También dejó claro que "jamás" ha dicho de reducir LaLiga EA Sports a 18 clubes por la congestión de un calendario en el que "bastante hay". "Hemos construido una industria con 20 y hay que cuidarla. Ya peleamos que no haya Mundial y menos jornadas en Champions", explicó.

Finalmente, Tebas dio su opinión sobre Donald Trump. "Hace lo que dice y dice lo que piensa, hay cosas que políticamente que Estados Unidos tenía que hacer un cambio de rumbo, y Occidente en general. Alguien debería preguntarse qué hacemos en Europa", opinó.