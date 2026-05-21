Javier Tebas: "Estamos implementando la IA en el mundo arbitral"

Javier Tebas, president of LaLiga, participates in a discussion on “Technology, Piracy, and Artificial Intelligence in Sports” during the ISDE Sports Convention at the Official College of Architects of Madrid on May 21, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha comentado este jueves que desde la patronal están implementando la inteligencia artificial en "el mundo arbitral" para cuestiones como "la puntuación de los árbitros", donde el objetivo es que esta sea al menos un 40% con criterios objetivos, y "las designaciones".

"En LaLiga estamos implementando la IA en el mundo arbitral. No va a pintar los partidos, pero sí estamos para implantar la temporada que viene en dos cuestiones que para mí son claves: la puntuación de los árbitros y las designaciones", confesó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC).

Tebas recalcó que cuando arbitran un partido, el Comité Técnico de Árbitros tiene los llamados informadores que puntúan ciertos aspectos del arbitraje. "Eso se está haciendo con inteligencia natural, pero hay 30 informadores para 20 árbitros diferentes y eso no es muy homogéneo y hay mucho criterio de subjetividad", apuntó.

El dirigente subrayó que con la inteligencia artificial están creando "una herramienta" que ya está "en periodo de prueba", para que "al menos el 40% de la puntuación se decida de manera objetiva". "Con todos los partidos que tenemos en nuestro repertorio se está diciendo que está bien o mal pitado, sobre todo en las jugadas conflictivas. O sea, estamos objetivizando el arbitraje", agregó.

Sobre el conflicto de propiedad intelectual que tiene LaLiga con Cloudflare señaló que se trata de "una compañía pirata". "El CEO está investigado en España en un proceso penal y otros países. Robar es robar y la propiedad intelectual te da esa protección. Que no venga con el cuento de la neutralidad de la red", dijo.

"Las carreteras también son neutrales y si un narcotraficante que va escondido en un autobús con 10 kilos de cocaína lo paran, aunque el autobús sea neutral, lo retienen, lo requisan y algunos ciudadanos se retrasan en el viaje tres horas. Pues esa es la naturaleza de la red", explicó el máximo mandatario de la patronal.

Por otro lado, Tebas celebró que la piratería es un debate que tanto en el ámbito jurídico y filosófico "está bastante avanzado". "Otra cosa es que nos faltan todavía resoluciones para que quede más claro. De hecho, las resoluciones judiciales que estamos obteniendo tanto en los tribunales españoles como prácticamente en todo el mundo, tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil y penal, ya lo tienen bastante claro", incorporó.

"El gran problema de la Unión Europea en general es regulamos, regulamos, regulamos, regulamos y llegamos tarde siempre. Robar un partido de fútbol es piratear, es robar, pues podemos aplicar las tablas de Moisés. Pero bueno, aplicando lo que tenemos en la ley de propiedad intelectual hemos conseguido medidas y sentencias judiciales, medidas cautelares importantes de un ámbito tecnológico de muchísimo calado, o sea, de un nivel elevadísimo", concluyó.