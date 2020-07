Javier Tebas Llanas critica la actitud "desproporcionada y altamente sospechosa" de RFEF y CSD con el Fuenlabrada

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga y secretario del Consejo de Administración del CF Fuenlabrada, se mostró muy crítico con la actitud "desproporcionada y altamente sospechosa" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) con el club madrileño, afectado con varios casos de coronavirus en su plantilla.

El Comité de Competición de la RFEF ha incoado un expediente disciplinario extraordinario al club madrileño por todo lo acaecido a raíz de la suspensión el pasado lunes de su partido ante el Deportivo de La Coruña y "tras recibir varias denuncias de diferentes clubes de Segunda División", mientras que desde el Consejo se habló de "graves errores" en el equipo y en LaLiga por viajar a Coruña tras haber detectado varios positivos por la COVID-19.

El hijo de Tebas usó las medidas de control que se van a llevar a cabo en el 'playoff' de Tercera División, donde tiene "clientes", para atacar con dureza a estos dos organismos. "Tengo clientes en Tercera División que en unas horas saltarán al césped habiéndose hecho un test rápido de sangre del dedo de baja fiabilidad hace UNA SEMANA", escribió en su perfil oficial de 'Twitter'.

"Mientras tanto estoy preparando recursos en todas las instancias para otro cliente en Segunda División, que realizó PCRs de alta fiabilidad DIARIOS, aislando inmediatamente a los positivos y siguiendo el protocolo probablemente más estricto de España", advirtió en un hilo en la red social.

Tebas Llanas recordó que "es la RFEF" la organizadora de este 'playoff' en Tercera "en el que los jugadores viajan apretados y salen a jugarse su salud sin test". "El mismo organismo que a la vez incoa un expediente disciplinario contra un club de Segunda que realiza PCR diarios y sigue al milímetro las indicaciones de LaLiga", subrayó.

"Todo este insuficiente y temerario protocolo sin test ni seguridad de los 'playoff' de Tercera División está amparado también por el CSD. El mismo organismo que acusa públicamente a mi cliente de Segunda División de poner en riesgo la salud pública y de los jugadores. Ver para creer", se quejó el hijo del presidente de LaLiga.

Tebas Llanas, que además ejerce como abogado, dejó claro que pese a su juventud nunca había vivido "una situación más desproporcionada, injusta, ruin". "Y, lo tengo que decir, altamente sospechosa", aseveró de forma enigmática.

"Ningún objetivo de puntos en una clasificación puede justificar jamás criminalizar a un grupo de personas accidentalmente contagiadas de un virus y escrupulosamente aisladas según han dado positivo. Espero que no pase nada en los 'playoffs' de Tercera. Mis clientes me han confesado que no se atreven a plantarse. Jugar es una temeridad, sí, pero también se juegan la vida como institución", agregó.

Por último, el secretario general del Consejo de Administración del Fuenlabrada envía también un mensaje "a todos aquellos que por motivos miserables, o simplemente borrachos de morbo mediático están persiguiendo y criminalizando al CF Fuenlabrada". "Sabed que pincháis en hueso. Vamos a llegar hasta el final", desafió.