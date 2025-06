Javier Tebas: "Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes"

Javier Tebas, President of LaLiga, during the ISDE Sports Convention 2025 celebrated at Centro Cultural Galileo on June 06, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió este martes que su "objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes" en el futuro, porque "lo que hay que hacer es mantener el ecosistema", al mismo tiempo que reiteró que el FC Barcelona debe "hacer cosas" para inscribir nuevos jugadores, y elogió la "gesta" del Mirandés, a un partido de culminar "un relato histórico".

"Mi objetivo es que no haya más Mundiales de clubes. No hay fechas, no hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sitio, hacia un sector de clubes y de jugadores y sale de algún lado. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Mantenerlo como estaba antes, era prácticamente un fin de semana y no había más, pero no hay forma", criticó el mandatario desde el nuevo campus de Esade en Madrid en un evento con motivo de los diez años del Real Decreto que implantó el reparto centralizado de los derechos audiovisuales en el campeonato español.

Tebas insistió en que la única solución para compaginarlo con las competiciones nacionales es "eliminarlo". "No he visto ni un partido. Ayer vi un trozo del Chelsea contra Los Angeles y me pareció amistoso de verano. No vi intensidad", valoró, antes de asegurar también que es "imposible" que LaLiga se vea gratis como el Mundial de Clubes en DAZN.

Y con motivo de este Mundial, Real Madrid y Atlético de Madrid habrían pedido comenzar más tarde la competición liguera, que arranca el 15 de agosto, pero Tebas no avanzó la decisión. "Aquí hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones y desde luego eso LaLiga lo va a competir. Vamos a esperar lo que pasa. Si ganan Mundial de Clubes van a ganar 120 millones y van a venir cansados... Vamos a ver cómo se lo toman los otros clubes", advirtió.

"Se les ha dicho que vamos a ver los acontecimientos. Yo no lo tengo tan claro. Han pedido, han dicho, pero no se han concretado si la primera, la segunda jornada... Vamos primero a ver a dónde llegan y después ya tomaremos las decisiones con las consultas pertinentes", añadió.

Tebas también abordó las últimas informaciones que hablan del interés del FC Barcelona por el jugador del Athletic Club Nico Williams, aunque advirtió que el club "tiene que hacer movimientos" para incorporar nuevos futbolistas. "Como oigo tanto, Nico Williams, el otro, el otro, pues no sé. Primero que sea lo que se escribe sea verdad, que ya no sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe. No están en la regla 1:1", dijo.

"Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir. Veremos. El Barça tiene que hacer cosas para poder inscribir. No muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer", agregó sobre el interés por el guardameta Joan García.

Finalmente, Tebas recordó que llevan "11 ó 12 años jugando el 'Playoff' de ascenso a Primera sin internacionales", tras las quejas del entrenador del UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', por no poder contar con su delantero Luis Suárez, que tuvo que ir con Colombia a las Eliminatorias Sudamericanas.

"Ya lo saben cuando firman los jugadores. Además ha sido en Colombia la tercera opción. Entiendo que no le haya gustado, pero que mire más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabía desde hace 11 años. Menos llorar y más ver tus propios errores", criticó.

Y quiso destacar la temporada del Mirandés, por delante en la final por el ascenso. "Al principio parecía que no aguantaría, pero ahí está. El Oviedo también se merece el ascenso por historia, después de tantos años sufriendo muchísimo. El Mirandés sería un hecho diferente que no lo habíamos vivido hacía muchos años, a lo mejor desde la época del Extremadura. Casi más gesta sería la del Mirandés. Ambos sería bueno para el fútbol, pero el ascenso del Mirandés sería un relato histórico que no sé cuántos años tardaríamos en ver", concluyó.